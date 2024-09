Wezwanie na Drozapol na finiszu

Kurs Drozapolu porusza się w trendzie bocznym, oscylując w okolicach ceny z wezwania, czyli 4,1 zł. Zapisy do sprzedaży akcji trwają do 23 września.

– Jeszcze we wrześniu złożymy formalny wniosek do KNF o wycofanie akcji z notowań. Liczymy na szybką decyzję tego organu, mam nadzieję, że ją otrzymamy w terminie jednego–dwóch miesięcy. Ostrożnie planując, do końca listopada, początku grudnia powinniśmy zakończyć cały proces opuszczenia giełdy – mówi Wojciech Rybka, prezes i wiodący akcjonariusz Drozapolu. W jego ocenie cena w wezwaniu jest adekwatna do popytu i podaży.