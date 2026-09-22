Po poniedziałkowych doniesieniach z Kalifornii o tym, że 12 stanów i Paramount Skydance zawarło porozumienie kończące sądowy spór o przejęcie Warner Bros. Discovery, prawa strona polskiej sceny politycznej jest wyraźnie poruszona.

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Politycy o skutkach transakcji dla TVN

Kazimierz Smoliński, poseł na Sejm (PiS): „Coraz bliżej zmiany właściciela TVN. Paramount Skydance porozumiał się w sprawie ugody z Kalifornią oraz innymi stanami USA, które próbowały zablokować przejęcie koncernu Warner Bros. Discovery. Tak że już nic nie zatrzyma zmian w TVN”.

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Karola Nawrockiego: „Informacyjnie: Paramount usunął ostatnią dużą przeszkodę przed przejęciem Warner Bros. Discovery. Zamknięcie transakcji jest blisko. Już niebawem telewizja TVN będzie miała nowego właściciela”.

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych na antenie RMF FM w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim: – Jesteśmy na etapie tylko i wyłącznie monitorowania tego, co dzieje się za oceanem. Wiadomo, że to w którymś momencie zadzieje się też w Polsce w tym wymiarze, że będą potrzebne pewne administracyjne decyzje związane chociażby z tym, że TVN jest na liście podmiotów istotnych z punktu widzenia państwa polskiego.

Czy rząd będzie blokować transakcję? – Nie chcę tego komentować. To wstępny etap i nie wiemy jaka będzie strategia Paramountu – mówił Balczun.

Prokurator generalny Kalifornii: transakcja nie ma mojego błogosławieństwa

To tylko kilka przykładów komentarzy polskich polityków po tym, jak w poniedziałek wieczorem polskiego czasu prokurator generalny Kalifornii Robert Bonta ogłosił porozumienie z Paramount Skydance otwierające drogę do finalizacji przejęcia przez tę firmę Warner Bros. Discovery, właściciela TVN.

Transakcja, której łączna wartość to 110 mld USD została ogłoszona w lutym po miesiącach walki Paramountu z Netfliksem, kto da więcej.

W lipcu 12 amerykańskich stanów pod wodzą Kalifornii oraz dwa związki zawodowe zrzeszające amerykańskich scenarzystów skierowały do sądu w Oakland wniosek o zakazanie fuzji. Oponenci Paramountu i WBD argumentowali, że transakcja zaszkodzi konsumentom i branży filmowej.

Robert Bonta podkreślił w poniedziałek, że porozumienie nie oznacza, że zmienił zdanie i że daje błogosławieństwo transakcji. Mimo to ustąpił, tłumacząc, że wynegocjowano istotne korzyści dla branży filmowej (ponad 1,5 mld USD dodatkowych inwestycji w produkcje kinowe i telewizyjne, zobowiązania do produkcji nawet ponad 30 filmów rocznie, fundusz pracowniczy) i konsumentów.

Według „The Wall Street Journal” dla porozumienia kluczowe było wsparcie udzielone Paramountowi przez gubernatora Kalifornii – Gavina Newsoma. David Ellison miał wczoraj dziękować jemu i Boncie.

Ellison i Zaslav: transakcja do końca września

Jak podał prokurator Bonta, porozumienie musi zostać jeszcze zatwierdzone przez sąd. Ale według informacji amerykańskich mediów, szefowie Paramountu i WBD, czyli Ellison i David Zaslav mieli powiadomić już pracowników, że dążą do finalizacji transakcji do końca września.

To dość oczywiste. W ten sposób Paramount uniknie dodatkowych opłat na rzecz akcjonariuszy WBD z tytułu wydłużenia transakcji (7 mln USD dziennie).

Jednym z warunków transakcji jest powołanie specjalnej rady redaktorów i dziennikarzy, która będzie stać na straży niezależności informacyjnej stacji CNN przejmowanej przez Paramount wraz z WBD. Dziennikarze CNN nie należą do ulubieńców Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, któremu sprzyjają Ellisonowie.

To właśnie te sympatie sprawiają, że konserwatywna strona polskiej sceny politycznej zaciera ręce na myśl o tym, że TVN trafi do grupy Paramount.

TVN zmieni linię programową, czy pójdzie pod młotek?

Przy czym nie tylko konserwatyści są zdania, że linia programowa stacji może się zmienić. Opinię tę podziela m.in. Robert Kwiatkowski, b. prezes Telewizji Polskiej, b. poseł na Sejm (d. SLD, potem Lewica Demokratyczna), a obecnie członek Rady Mediów Narodowych. – Moim zdaniem linia redakcyjna TVN po przejęciu WBD przez Paramount zmieni się. Rodzina Ellisonów słynie z propagowania konserwatywnych wartości. Widać to dobrze w produkcjach emitowanych przez SkyShowtime, takich jak „Yellowstone” czy „Landman” – mówi Kwiatkowski.

Przeciwną opinię prezentował wcześniej Juliusz Braun, także b. prezes TVP i b. przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: – Nie spodziewałbym się w dającej się przewidzieć przyszłości większych zmian programowych w TVN, nawet gdyby doszło do zmian personalnych we władzach spółki. Jeśli chodzi o TVN24, to również nie sądzę, by doszło do istotnych zmian linii programowej. Taka zmiana skutkowałaby niewątpliwie utratą części widowni, a tego nie akceptowaliby akcjonariusze. Oczywiście sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych może mieć jakiś wpływ także na polskie interesy koncernu, ale nie należy tego czynnika przeceniać – przekonywał Braun.

Prof. Tadeusz Kowalski, obecnie członek KRRiT, wskazywał, że nie bez znaczenia dla przyszłości TVN mogą być połówkowe wybory w Stanach Zjednoczonych (odbędą się w listopadzie).

Nasi rozmówcy nie wykluczali, że TVN ponownie zostanie wystawiona na sprzedaż. Takiego scenariusza nie wykluczał Marek Sowa, w przeszłości związany z CBS News, ale też Liberty Global i Agorą, czy Bogusław Kisielewski – b. prezes Kino Polska TV. Robert Kwiatkowski też jest zdania, że polska stacja może nie być istotnym aktywem dla Paramountu, który, aby przejąć WBD mocno się zadłuża i doprasza partnerów finansowych.

– Istotne będzie, czy nowy właściciel potraktuje stację jako aktywo strategiczne, czy jedynie element wymagający optymalizacji portfela, głównie pod presją polityczną, ale również regulacyjną – mówił Bogusław Kisielewski.

– Jeżeli chodzi o przyszłość TVN, to z pewnością polski nadawca nie zalicza się do najbardziej istotnych czy znanych (w Ameryce) aktywów procedowanej transakcji. Być może pozostanie w połączonej grupie, a być może zostanie uznany za nieprzystający do globalnej strategii nowego giganta i sprzedany – mówił Marek Sowa.

Przyszłość TVN, tej jednej z dwóch największych prywatnych stacji telewizyjnych w Polsce, jest na językach polityków i mediów od kilku lat, czyli od chwili, gdy sam WBD, właściciel kanałów telewizyjnych Eurosport, Discovery czy informacyjnej stacji CNN, ale też streamingowej platformy HBO Max, zaczął szukać sposobu na oddłużenie.

Gdy WBD rozważał sprzedaż TVN na przełomie lat 2024 i 2025 ustawiło się po nią grono chętnych z kraju i zagranicy. Wśród nich wymieniani byli grecka Antenna, czeski fundusz PPF kierowany przez Renatę Kellner, węgierska TV2 oraz konsorcjum zbudowane wokół Wirtualnej Polski Holding. Jacek Świderski, prezes WPH, pytany przez nas kilka dni temu, czy grupa byłaby nadal zainteresowana przejęciem odmówił komentarza. – Nie komentujemy kwestii przejęć i nie widzę powodu, aby robić wyjątek – powiedział.

TVN zatrudnia 2,4 tys. osób. W 2025 r. miała 2,65 mld zł przychodów i prawie 659 mln zł zysku netto.