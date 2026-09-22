Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego rosnące rentowności obligacji przestały być negatywnym czynnikiem dla notowań złota.

Jakie obawy o stabilność finansów publicznych zmieniają postrzeganie kruszcu jako bezpiecznej przystani.

Dlaczego banki centralne coraz częściej decydują się na repatriację rezerw złota do własnych skarbców.

W jaki sposób fizyczne posiadanie złota we własnym kraju staje się kluczowym filarem suwerenności państw.

Jak podkreśla Ole Hansen, dyrektor ds. strategii surowców w Saxo Banku, w latach 2022–2023, kiedy banki centralne agresywnie podnosiły stopy procentowe, a realne rentowności gwałtownie rosły, inwestorzy – przede wszystkim na Zachodzie – ograniczali ekspozycję na złoto poprzez fundusze ETF. Mimo to ceny kruszcu wykazywały w tym okresie wyjątkową odporność, wspierane przez silne zakupy banków centralnych, które równoważyły odpływ kapitału z ETF-ów. Innymi słowy, cena złota uniezależniła się od realnych rentowności, podczas gdy aktywa funduszy ETF nadal pozostawały z nimi powiązane.

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– Dziś sytuacja wygląda inaczej. Realne rentowności ponownie rosną, a rentowność 10-letnich obligacji osiągnęła najwyższy poziom od 20 lat w warunkach utrzymującej się inflacji i kolejnego silnego wzrostu rentowności na długim końcu krzywej obligacji skarbowych. Tym razem nie wywołało to jednak kolejnej fali wyprzedaży ETF-ów. Popyt inwestorów na złoto pozostaje odporny. Oznacza to, że od realnych rentowności uniezależnia się już nie tylko sama cena złota – podobne oznaki widać również w aktywach funduszy ETF – zauważa Ole Hansen.

Realne rentowności już nie zmniejszają atrakcyjności złota

Zdaniem dyrektora w Saxo Banku sugeruje to, że tradycyjny argument oparty na koszcie alternatywnym – zgodnie z którym wyższe realne rentowności zmniejszają atrakcyjność nieoprocentowanego aktywa, jakim jest złoto – coraz częściej ustępuje miejsca innym czynnikom. Jednym z możliwych wyjaśnień są narastające obawy o stabilność finansów publicznych i rosnące zadłużenie państw. Inwestorzy mogą coraz częściej postrzegać wyższe rentowności długoterminowe nie tylko jako atrakcyjną alternatywę dla złota, lecz również jako potencjalny sygnał ostrzegawczy dotyczący ryzyka fiskalnego, rosnących kosztów obsługi długu i stabilności finansowej. W takim otoczeniu większego znaczenia może nabierać rola złota jako aktywa funkcjonującego poza tradycyjnym systemem finansowym.

W efekcie powstaje nietypowe otoczenie, w którym wysokie i rosnące realne rentowności nie muszą już automatycznie działać na niekorzyść złota. Utrzymujący się popyt ze strony banków centralnych, powrót inwestorów do funduszy ETF na Zachodzie oraz już wcześniej silny popyt w Azji wskazują, że baza inwestorów wspierających rynek złota jest dziś szersza niż w latach 2022–2023.

Złoto jako skuteczne zabezpieczenie

Podczas wrześniowego posiedzenia Federalny Komitet do spraw Otwartego Rynku (FOMC) podjął jednomyślną decyzję o podniesieniu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych o 25 punktów bazowych. Jest to pierwsza podwyżka od lipca 2023 roku.

Reakcja rynków metali szlachetnych była dynamiczna. Po ogłoszeniu decyzji kurs złota odnotował chwilowy spadek o ponad 100 USD, jednak kruszec niezwykle szybko odrobił straty i ustabilizował się na wysokim poziomie w okolicach 4400 USD za uncję. – Wyższe stopy procentowe teoretycznie podnoszą koszt alternatywny posiadania metali szlachetnych, jednak inwestorzy wciąż traktują złoto jako skuteczny hedge (zabezpieczenie) przed ryzykiem systemowym, niepewnością geopolityczną oraz narastającym długiem państwowym – stwierdza Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver i Grupy Goldenmark.

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Swoje stopy procentowe podniósł też Bank Japonii, osiągając tym samym najwyższy od 31 lat poziom. Decyzja ta, jak również późniejsze słowa prezesa Kazuo Uedy, sprawiły, że ceny złota w piątek kontynuowały wzrosty.

Złoto wraca do skarbców macierzystych państw

W bankowości centralnej coraz silniej akcentowany jest trend fizycznego przenoszenia rezerw złota do skarbców macierzystych państw. – W obliczu tzw. „weaponizacji dolara” (wykorzystywania waluty i sankcji finansowych jako narzędzia nacisku) oraz rosnącej niepewności geopolitycznej, banki centralne przedkładają fizyczne bezpieczeństwo nad płynność zagranicznych depozytów – tłumaczy Michał Tekliński.

W hiszpańskim środowisku eksperckim i politycznym coraz głośniej mówi się o wycofaniu rezerw złota ze Stanów Zjednoczonych. Bank Hiszpanii (posiadający ok. 281-289 ton złota) do tej pory zasłaniał się klauzulą poufności, jednak analitycy podkreślają, że sprowadzenie kruszcu do kraju wpisywałoby się w strategię autonomii UE.

Bank Rezerw Indii (RBI) realizuje proces repatriacji na dużą skalę. Podczas gdy jeszcze w marcu 2023 r. w kraju przechowywano 37 proc. rezerw, obecnie na terytorium Indii znajduje się już blisko 77 proc. (ok. 680 ton z łącznych 880,5 ton).

Działania te wpisują się w szerszy ruch – po całkowitym zgromadzeniu rezerw u siebie przez Francję czy sprowadzeniu złota przez Holandię z Nowego Jorku do Londynu.

Rozwój sytuacji wyraźnie wskazuje na rosnący brak zaufania do dotychczasowej architektury finansowej Zachodu. – Posiadanie fizycznego kruszcu we własnych skarbcach staje się dla państw kluczowym filarem suwerenności i gotowości na ewentualne kryzysy – podsumowuje ekspert.