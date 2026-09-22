PGE GiEK, właściciel zlokalizowanej w Bogatyni Elektrowni Turów, 17 czerwca tego roku zawarł ugodę z konsorcjum MPE Deutschland GmbH, dawniej Mitsubishi Power Europe GmbH, Budimex S.A. oraz Técnicas Reunidas S.A., będącym wykonawcą bloku energetycznego nr 7 w tej siłowni.

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Efekt działania na rzecz ochrony interesów spółki

Ugoda obejmowała wszystkie wzajemne roszczenia wynikające z realizacji kontraktu dotyczącego zaprojektowania i budowy „pod klucz” bloku energetycznego nr 7 w Elektrowni Turów – przypomniała we wtorek w komunikacie spółka PGE GiEK.

W efekcie zawartej umowy konsorcjum wypłaciło PGE GiEK 135 mln zł.

„Wpłata 135 mln zł ma dla nas bardzo konkretny wymiar - jest efektem konsekwentnego działania na rzecz ochrony interesów Spółki. Przy tak dużych i złożonych inwestycjach odpowiedzialność za podejmowane decyzje oznacza również dbałość o właściwe rozliczenie każdego etapu kontraktu. Osiągnięte warunki porozumienia oceniamy jako korzystne dla spółki PGE GiEK i zabezpieczające jej interes ekonomiczny” – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Jacek Kaczorowski.

Łączna wartość korzyści PGE GiEK z ugody

Spółka podkreśliła, że porozumienie objęło także inne elementy wzajemnych rozliczeń związanych z realizacją inwestycji. „Wykonawca zrezygnował m.in. z dochodzenia niezapłaconej części wynagrodzenia w wysokości 164 275 000 zł netto oraz z dochodzenia zwrotu kwoty 134 560 428,55 zł, pobranej z gwarancji należytego wykonania kontraktu. Ponadto cena kontraktu została obniżona o kwotę 56 800 000 zł netto. Łączna wartość rozstrzygnięć korzystnych dla PGE GiEK S.A. wynosi prawie pół miliarda” – napisano.

Blok nr 7 w Elektrowni Turów jest jedną z najnowocześniejszych jednostek wytwórczych w polskiej energetyce konwencjonalnej. Dysponuje mocą 496 MW i pracuje w technologii nadkrytycznej, zapewniającej wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej, odgrywając istotną rolę w zapewnianiu stabilnych dostaw energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego – podał PGE GiEK.