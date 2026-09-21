Notowania Spyrosoftu rozpoczęły tydzień od mocnej przeceny. Około godz. 12 akcje tanieją o ponad 15 proc. do 353 zł. Właściciela zmieniły już walory o wartości sięgającej 1,5 mln zł. Spółka opublikowała wyniki półroczne. Rewelacyjne nie są, ale trudno nimi uzasadnić tak mocną przecenę.
W II kwartale grupa rozpoczęła współpracę z 40 nowymi podmiotami. Łącznie liczba klientów utrzymywała się w pierwszym półroczu 2026 r. na stabilnym poziomie i wyniosła 252 w porównaniu z 250 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa zwiększyła także zatrudnienie do 2088 osób wobec 1949 rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody w I półroczu 2026 r. wyniosły 324,7 mln zł, czyli o 12 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost przychodów wynika ze wzrostu sprzedaży dla dotychczasowych klientów oraz sukcesywnego pozyskiwania nowych podmiotów do obsługi, jak również z przejęć spółek Carimus LLC i MD Consulting.
Skonsolidowany koszt sprzedanych produktów i usług wyniósł 214,6 mln zł i był wyższy o 7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 110 mln zł, co jest wynikiem o 22,5 proc. lepszym w porównaniu z I półroczem 2025 r. Wyższy poziom marży brutto, mimo niekorzystnego wpływu kursów walutowych, wynika w głównej mierze z przeprowadzonej w 2025 roku transformacji grupy kapitałowej Spyrosoft, związanej z osłabieniem koniunktury w branży motoryzacyjnej.
Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 42 proc. do 32,8 mln zł. Z kolei zysk netto podmiotu dominującego wyniósł 17 mln zł, co oznacza wzrost o 1 proc.
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Zarząd informuje, że jednym z najistotniejszych wydarzeń pierwszego półrocza było zakończenie przeglądu opcji strategicznych zainicjowanego w lutym 2025 roku, czego efektem było przyjęcie pod koniec I kwartału 2026 r. przez grupę nowej strategii na lata 2026-2028.
Strategia opiera się na sześciu kluczowych filarach, którymi są: dostarczanie usług talent-as-a-service, ekosystemów technologicznych, oprogramowania na zamówienie, wspieranie sektora publicznego, oferowanie rozwiązań opartych na własności intelektualnej grupy oraz wykorzystywanie i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Nowa strategia zakłada także zwiększenie nacisku na kompleksowe doradztwo technologiczne i wsparcie klientów w procesach transformacji cyfrowej i implementacji nowych rozwiązań.
W pierwszym półroczu 2026 r. grupa dywersyfikowała działalność. Pięć branż, w których specjalizuje się spółka, osiągnęło przynajmniej dwucyfrowy udział procentowy w przychodach. Były to: motoryzacja (16 proc.), media i rozrywka (13 proc.), technologie i IT (11 proc.) oraz usługi finansowe i przemysł 4.0 (po 10 proc.).
Warto odnotować, że tak jak i w I kwartale, segment motoryzacyjny dzięki wcześniejszej przebudowie modelu działania zanotował wzrost przychodów po roku spadków.
Zarząd podtrzymuje cele finansowe przyjęte na lata 2022-2026. Niemniej, jak wspomniano już w raporcie za I kwartał, wraz z rosnącą skalą działalności zarząd spodziewa się spowolnienia tempa wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach.
„Ponadto, utrzymująca się niekorzystna koniunktura w branży technologicznej, będąca m.in. efektem trudnej sytuacji geopolitycznej na świecie, będzie miała, w ocenie grupy, wpływ na jej działalność w kolejnych kwartałach” – czytamy w raporcie za I półrocze.
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