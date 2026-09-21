Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miał Spyrosoft.

Jak reaguje kurs.

Na jakich filarach opiera się nowa strategia rozwoju.

Dlaczego zarząd spodziewa się spowolnienia.

Notowania Spyrosoftu rozpoczęły tydzień od mocnej przeceny. Około godz. 12 akcje tanieją o ponad 15 proc. do 353 zł. Właściciela zmieniły już walory o wartości sięgającej 1,5 mln zł. Spółka opublikowała wyniki półroczne. Rewelacyjne nie są, ale trudno nimi uzasadnić tak mocną przecenę.

Reklama Reklama

Jakie wyniki miał Spyrosoft w I półroczu

W II kwartale grupa rozpoczęła współpracę z 40 nowymi podmiotami. Łącznie liczba klientów utrzymywała się w pierwszym półroczu 2026 r. na stabilnym poziomie i wyniosła 252 w porównaniu z 250 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa zwiększyła także zatrudnienie do 2088 osób wobec 1949 rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody w I półroczu 2026 r. wyniosły 324,7 mln zł, czyli o 12 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost przychodów wynika ze wzrostu sprzedaży dla dotychczasowych klientów oraz sukcesywnego pozyskiwania nowych podmiotów do obsługi, jak również z przejęć spółek Carimus LLC i MD Consulting.

Skonsolidowany koszt sprzedanych produktów i usług wyniósł 214,6 mln zł i był wyższy o 7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 110 mln zł, co jest wynikiem o 22,5 proc. lepszym w porównaniu z I półroczem 2025 r. Wyższy poziom marży brutto, mimo niekorzystnego wpływu kursów walutowych, wynika w głównej mierze z przeprowadzonej w 2025 roku transformacji grupy kapitałowej Spyrosoft, związanej z osłabieniem koniunktury w branży motoryzacyjnej.

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 42 proc. do 32,8 mln zł. Z kolei zysk netto podmiotu dominującego wyniósł 17 mln zł, co oznacza wzrost o 1 proc.

Jakie plany ma Spyrosoft

Zarząd informuje, że jednym z najistotniejszych wydarzeń pierwszego półrocza było zakończenie przeglądu opcji strategicznych zainicjowanego w lutym 2025 roku, czego efektem było przyjęcie pod koniec I kwartału 2026 r. przez grupę nowej strategii na lata 2026-2028.

Strategia opiera się na sześciu kluczowych filarach, którymi są: dostarczanie usług talent-as-a-service, ekosystemów technologicznych, oprogramowania na zamówienie, wspieranie sektora publicznego, oferowanie rozwiązań opartych na własności intelektualnej grupy oraz wykorzystywanie i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Nowa strategia zakłada także zwiększenie nacisku na kompleksowe doradztwo technologiczne i wsparcie klientów w procesach transformacji cyfrowej i implementacji nowych rozwiązań.

W pierwszym półroczu 2026 r. grupa dywersyfikowała działalność. Pięć branż, w których specjalizuje się spółka, osiągnęło przynajmniej dwucyfrowy udział procentowy w przychodach. Były to: motoryzacja (16 proc.), media i rozrywka (13 proc.), technologie i IT (11 proc.) oraz usługi finansowe i przemysł 4.0 (po 10 proc.).

Warto odnotować, że tak jak i w I kwartale, segment motoryzacyjny dzięki wcześniejszej przebudowie modelu działania zanotował wzrost przychodów po roku spadków.

Zarząd podtrzymuje cele finansowe przyjęte na lata 2022-2026. Niemniej, jak wspomniano już w raporcie za I kwartał, wraz z rosnącą skalą działalności zarząd spodziewa się spowolnienia tempa wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach.

„Ponadto, utrzymująca się niekorzystna koniunktura w branży technologicznej, będąca m.in. efektem trudnej sytuacji geopolitycznej na świecie, będzie miała, w ocenie grupy, wpływ na jej działalność w kolejnych kwartałach” – czytamy w raporcie za I półrocze.