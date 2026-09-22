Notowania Cloud Technologies podczas wtorkowej sesji zyskują na wartości. Po południu akcje drożeją o prawie 13 proc. w reakcji na opublikowane wyniki sprzedażowe i dobre wieści płynące ze spółki. To dziś największy wzrost na giełdzie. Obecnie za walor technologicznej firmy trzeba zapłacić 111 zł. Od początku roku kurs zyskał już ponad 60 proc.

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Jakie wyniki ma Cloud Technologies

Spółka działa na globalnym rynku danych dla reklamy internetowej. Zwiększyła w lipcu 2026 r. sprzedaż danych do kluczowych klientów o 29 proc. Był to kolejny miesiąc z dwucyfrową dynamiką wzrostu.

Około 80 proc. przychodów Cloud Technologies pochodzi z USA. Dane miesięczne są obliczane na podstawie przychodów wyrażonych w USD. Mając na uwadze lipcowe umocnienie USD wobec PLN o około 4 proc. rok do roku, opublikowane dane implikują dynamikę na poziomie 34 proc. dla danych wyrażonych w złotych.

- W lipcu zwiększyliśmy sprzedaż danych do kluczowych klientów o 29 proc. rok do roku, utrzymując wysokie tempo wzrostu mimo coraz wyższej bazy porównawczej. Mimo wyraźnej sezonowości typowej dla okresu wakacji, utrzymujemy trajektorię wzrostu szybszą niż zakładaliśmy w ramach strategii 2026+. Przed nami druga połowa roku, która sezonowo jest dla rynku reklamy internetowej mocniejsza, a dodatkowo będzie to okres dalszego rozwoju naszych kanałów sprzedaży oraz produktów. Dlatego z optymizmem patrzymy na kolejne miesiące i spodziewamy się dalszego wzrostu skali działalności - komentuje Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies.

Rok temu w lipcu dynamika wynosiła 23 proc., a w lipcu 2024 r. 34 proc.

Jakie plany ma Cloud Technologies

Przyjęta w lutym 2026 r. strategia zakłada dalszy rozwój sprzedaży danych przy utrzymaniu wysokiej rentowności biznesu. Jednym z kluczowych elementów strategii jest odejście od tzw. modelu white-label na rzecz sprzedaży danych pod własnymi markami, co ma zwiększać skalę biznesu i poprawiać rentowność.

Ponadto Cloud Technologies chce dalej rozwijać kanały sprzedaży, zwiększać obecność na globalnych platformach reklamowych oraz przyspieszać wzrost, zarówno organicznie, jak i przez przejęcia. Jednym z motorów wzrostu na być nowy produkt – data curation. Zarząd podkreśla, że rozwój nowego produktu jest niezależny od pozostałej działalności spółki.

Realizacja strategii ma się przyczynić do wzrostu sprzedaży danych przez Cloud Technologies do 16 – 18 mln USD w 2026 roku oraz 18 – 24 mln USD w 2027 roku przy utrzymaniu wysokiej rentowności biznesu. Zarząd zasygnalizował, że wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym półroczu 2026 r. wskazują na szybszą trajektorię wzrostu. Oznaczałoby to przekroczenie progu 18 mln USD w 2026 r. i byłoby wynikiem o ponad 13 proc. lepszym od prognoz jakie ma DM BOŚ dla Cloud Technologies. Analitycy wskazują, że inwestorzy mogli się spodziewać nieco wyższych dynamik za lipiec mając na uwadze wprowadzoną niedawno nową usługę (wspomniane już data curation). Niemniej, spółka tłumaczy słabsze dynamiki sezonowością i sugeruje przekroczenie bardzo ambitnych celów na 2026 r.

„Implikowałoby to konieczność korekty naszych prognoz w górę, dlatego podtrzymujemy pozytywne nastawienie do akcji spółki” – czytamy w raporcie DM BOŚ.

Strategia Cloud Technologies zakłada także kontynuację redystrybucji kapitału do akcjonariuszy poprzez politykę dywidendową (około 20 proc. oczyszczonego wyniku EBITDA za dany rok) oraz skup akcji własnych (250 tys. sztuk).

Dodatkowo, przyjęty w czerwcu program motywacyjny dla wybranych kluczowych członków zespołu zakłada możliwość objęcia akcji pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za lata 2026–2028 w łącznej wysokości co najmniej 60 mln USD.