Vigo Photonics rozpoczęło ofertę publiczną w trybie procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na nie więcej niż 131,2 tys. nowych akcji serii G. Oferta dodatkowo obejmuje pakiet 124,8 tys. akcji (co daje ok. 14,3 proc. udziału) należący do jej kluczowego akcjonariusza Warsaw Equity Group.

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Spółka podaje w komunikacie, że przeprowadzenie emisji akcji nowej emisji następuje z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Akcje nowej emisji i akcje sprzedawane zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów.

Po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu, rada nadzorcza spółki ustali ostateczną cenę emisyjną akcji nowej emisji, a cena akcji sprzedawanych będzie równa cenie emisyjnej.

Vigo planuje pozyskać z emisji środki w łącznej wysokości do ok. 80 mln zł brutto, które zamierza przeznaczyć na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych, zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2021–2026. Zarząd firmy wcześniej sygnalizował, że głównym celem planowanej emisji jest przyspieszenie uruchomienia oraz znaczące zwiększenie skali produkcji chłodzonych matryc podczerwieni, które są krytycznym komponentem nowoczesnych systemów obronnych.