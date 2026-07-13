Z początkiem nowego tygodnia na krajowym rynku akcji do głosu doszli sprzedający. Ich aktywność skutkowała zawróceniem indeksu największych spółek WIG20 z piątkowego szczytu hossy. Spadek jednak nie przekraczał 1 proc., a strata szybko zaczęła topnieć. Zachowanie warszawskiego parkietu wynika głównie z pogorszenia nastrojów na pozostałych rynkach akcji, gdzie inwestorzy chętnie pozbywają się akcji. Pod kreską finiszowały dziś azjatyckie parkiety. Szczególnym przypadkiem jest południowokoreańska giełda, gdzie główny indeks stracił blisko 9 proc., pogłębiając bessę, która nieoczekiwanie przyszła pod koniec czerwca po okresie bezprecedensowych wzrostów wywołanych wiarą w rozwój AI. W poniedziałkowy poranek podaż przejęła inicjatywę na europejskich rynkach, choć jej przewaga nie jest mocno zauważalna. Kluczowe dla nastawienia inwestorów pozostają wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Inwestorzy mają obawy związane z eskalacją napięć pomiędzy USA i Iranem, co szczególnie mocno jest widoczne na rynku ropy naftowej, której ceny mocno poszybowały w górę.

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Akcje Orlenu z nowym rekordem

Na krajowym rynku na celowniku sprzedających znalazła się większość spółek z indeksu WIG20. Biorąc pod uwagę zasięg spadków, negatywnie wyróżniały się papiery KGHM, które po krótkiej przerwie wróciły do kontynuacji korekty, podążając śladem spadających cen miedzi na świecie. Ponadto kolor czerwony zdominował sektor bankowy, co łatwo można uzasadnić chęcią realizacji zysków z całkiem udanych poprzednich tygodni. Wyprzedaż nie omija także akcji PZU, Budimeksu i Dino. Jednocześnie nadal nie brakuje chętnych na walory Orlenu, którym sprzyjają rosnące ceny ropy. W efekcie, kurs płockiego koncernu z początkiem sesji wyznaczył nowy historyczny szczyt.

Na szerokim rynku przewaga podaży jest mniej zauważalna. Pozytywnie wyróżnia się segment średnich spółek, wśród których najefektowniej drożeje JSW. Skupiający je indeks mWIG40 ustanowił nowy rekord i jest już bardzo blisko przebicia okrągłej bariery 10 tys. pkt. Z kolei w indeksie WIG najjaśniej błyszczą akcje biotechnologicznej spółki Syn2bio, notując dwucyfrową zwyżkę kolejną sesję z rzędu.