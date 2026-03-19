Po raz 32. redakcja Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, najstarszego dziennika finansowego w Polsce, rozdała nagrody „Byki i Niedźwiedzie”. Doświadczeni dziennikarze i redaktorzy starannie przeanalizowali i wytypowali wyróżniających się dokonaniami menedżerów oraz spółki, które błysnęły nie tylko wynikami finansowymi i spektakularnymi zwrotami dla akcjonariuszy. Podstawą kilku kategorii są cykliczne rankingi „Parkietu”, cieszące się dużym uznaniem rynku.

Najskuteczniej zarządzający funduszami już po raz 21. odebrali „Złote Portfele”. Czwartkowa ceremonia była zwieńczeniem organizowanego po raz pierwszy Forum Rynku Finansowego, całodniowego wydarzenia wypełnionego panelami i rozmowami o rynku kapitałowym i gospodarce.

„Parkiet” nagrodził elitę rynku kapitałowego. Do kogo trafiły „Byki i Niedźwiedzie”?

Analitykiem Roku został ogłoszony Emil Popławski, Biuro Maklerskie Pekao. Jest już prawdziwym dominatorem w tej dziedzinie. W ostatnim rankingu „Parkietu” w którym głosują inwestorzy instytucjonalni po raz trzeci z rzędu wygrał klasyfikację generalną, a do tego dołożył jeszcze dwa zwycięstwa w zestawieniach sektorowych.

Emil Popławski, Biuro Maklerskie Pekao Foto: Cezary Piwowarski

Ekonomistą Roku ogłoszono Michała Dybułę, głównego ekonomistę BNP Paribas Bank Polska SA. Kierowany przez niego zespół w 2025 r. najtrafniej prognozował wskaźniki rynkowe, między innymi bezbłędnie przewidując wszystkie zeszłoroczne decyzje Rady Polityki Pieniężnej.