Kino Polska TV obiecuje poprawę

Po słabszym dla rynku reklamy telewizyjnej I kwartale, gdy wydatki reklamodawców urosły rok do roku tylko o 0,9 proc. (szacunki Publicis Groupe) zarząd notowanej w Warszawie Grupy Kino Polska TV spodziewa się lepszych odczytów w II i III kwartale – poinformował w czwartek media i analityków Erwan Luherne, członek zarządu spółki.

Reklama

II kwartał ma być mocniejszy ze względu na przesunięcia w wydatkach budżetowych w okolice Wielkanocy, która przypadła w kwietniu. III kwartał ma być dla grupy silniejszy za sprawą jej własnych planów. – Mamy wysokie oczekiwania wobec III kwartału, gdy pojawi się nowy kontent programowy – powiedział Erwan Luherne.

Kino Polska TV przeprowadziła rebranding kanału Kino Polska i stara się odmłodzić jego widownię o tzw. milenialsów. – Wkrótce ogłosimy zakup bardzo fajnego katalogu filmowego – zdradził menedżer. Będzie on łączyć potrzeby milenialsów i dotychczasowych widzów – tłumaczył menedżer.

Zmienia się także drugi kanał – Zoom TV. Spółka zrezygnowała z koncesji na nadawanie go drogą naziemną i nie będzie to już kanał „darmowy” (free to air) a płatny. – Wprowadzenie nowej ramówki na Zoomie nastąpi jeszcze przed zmianą kanału z FTA na płatny – zapowiedział Luherne.