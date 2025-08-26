Kino Polska TV miało dobry drugi kwartał

Grupa Kino Polska TV, której akcjonariusze we wrześniu będą walczyć o nowy układ sił w radzie nadzorczej, opublikowała wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2025 r.

Wcześniej spółka przedstawiła wstępne dane o podstawowych pozycjach rachunku zysków i strat. Ostateczne liczby nie różnią się od szacunków. Maciej Bobrowski, analityk domu maklerskiego BDM (wycenia akcję Kino Polska TV na 24,5 zł za sztukę) był nimi lekko pozytywnie zaskoczony. Zarówno przychody, jak i zysk operacyjny Kino Polska TV były wyższe od jego oczekiwań.