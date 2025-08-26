Kino Polska TV miało dobry drugi kwartał

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Erwan Luherne, członek zarządu Kino Polska TV. Fot. mpr
Grupa Kino Polska TV, której akcjonariusze we wrześniu będą walczyć o nowy układ sił w radzie nadzorczej, opublikowała wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2025 r.
Wcześniej spółka przedstawiła wstępne dane o podstawowych pozycjach rachunku zysków i strat. Ostateczne liczby nie różnią się od szacunków. Maciej Bobrowski, analityk domu maklerskiego BDM (wycenia akcję Kino Polska TV na 24,5 zł za sztukę) był nimi lekko pozytywnie zaskoczony. Zarówno przychody, jak i zysk operacyjny Kino Polska TV były wyższe od jego oczekiwań.
Wrocławski producent gier ma za sobą dobry II kwartał. Zyski są wyższe niż oczekiwał rynek. Jakie będzie drugie półrocze?
Wysyłane na skrzynkę e-mail dokumenty lub zaproszenia kalendarzowe mogą zawierać ukryte polecenia dla asystentów sztucznej inteligencji. Eksperci od cyberbezpieczeństwa dowiedli, że w ten sposób Copilot Microsoftu sam mógł ujawniać wrażliwe dane firm.
Choć ułatwiają one sprawne poruszanie się w sieci, wiele z nich może jednak wykradać dane, instalować złośliwe oprogramowanie czy kierować do niebezpiecznych stron. Badania pokazują, że w aż 53 proc. przypadków te wtyczki używane w firmach mogą uzyskiwać dostęp do poufnych danych, jak pliki cookie, hasła czy treści stron internetowych i informacje o przeglądaniu. W przypadku wtyczek z generatywną sztuczną inteligencją ten odsetek jest jeszcze wyższy i sięga nawet 58 proc.
Grupa Cyfrowy Polsat uwikłana w właścicielski spór ma za sobą słaby kwartał. Zdania co do tego, czy to moment by kupować jej akcje są podzielone, choć zarząd pod kierunkiem Andrzeja Abramczuka jest pełny optymizmu.
Informacja o zawarciu umowy z Apple wywindowała w środę kurs akcji bydgoskiego studia aż o 28 proc. W czwartek nadal dominował popyt, a po południu notowania spółki rosły o prawie 25 proc.
Wraz z rozwojem AI pracy dla specjalistów IT będzie więcej, choć będą potrzebne inne kompetencje – ocenia Konrad Weiske, prezes giełdowej spółki Spyrosoft.