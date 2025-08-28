Wawel: Insider w akcji

Po kilkumiesięcznej przerwie po stronie kupujących pojawił się prezes Wawela Dariusz Orłowski. Poprzez spółkę Wrinzky FR dokupił kolejne pakiety akcji producenta słodyczy, wydając na nie w ostatnich dniach łącznie nieco ponad 1,5 mln zł. W dwóch transakcjach 22 sierpnia nabył ok. 2,3 tys. akcji. Poprzednio aktywny był w styczniu, gdy na zakupy kolejnych pakietów akcji wydał łącznie ponad 4,74 mln zł. Dzięki ostatnim transakcjom zwiększył stan posiadania, ale jego udział w kapitale i głosach nie przekracza nawet 0,8 proc. Większościowym akcjonariuszem spółki, z udziałem przekraczającym 52 proc., jest szwajcarska firma Hosta International AG. Pozostałymi udziałowcami, oprócz samej spółki Wawel, są również krajowe OFE.