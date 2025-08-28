Wawel: Insider w akcji

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Dariusz Orłowski, prezes Wawelu
Po kilkumiesięcznej przerwie po stronie kupujących pojawił się prezes Wawela Dariusz Orłowski. Poprzez spółkę Wrinzky FR dokupił kolejne pakiety akcji producenta słodyczy, wydając na nie w ostatnich dniach łącznie nieco ponad 1,5 mln zł. W dwóch transakcjach 22 sierpnia nabył ok. 2,3 tys. akcji. Poprzednio aktywny był w styczniu, gdy na zakupy kolejnych pakietów akcji wydał łącznie ponad 4,74 mln zł. Dzięki ostatnim transakcjom zwiększył stan posiadania, ale jego udział w kapitale i głosach nie przekracza nawet 0,8 proc. Większościowym akcjonariuszem spółki, z udziałem przekraczającym 52 proc., jest szwajcarska firma Hosta International AG. Pozostałymi udziałowcami, oprócz samej spółki Wawel, są również krajowe OFE.
Wobec obecnych trendów rynkowych i zaktualizowanych planów, osiągnięcie zakładanych na 2025 r. wyników finansowych może nie być możliwe – napisał zarząd w raporcie.
Poprawa kondycji krajowych konsumentów cieszy, ale rodzimym producentom mebli czy sprzętu AGD bardziej brakuje ożywienia na rynkach Europy Zachodniej, gdzie trafia większa część ich sprzedaży.
CCC wpadło w niełaskę inwestorów. LPP tkwi w trendzie bocznym. Dino drastycznie potaniało po wynikach, Eurocash notorycznie spada, a Żabka nie może odbić się od ceny z IPO. Czy spółki handlowe wrócą do łask?
Wyniki Dino Polska rozczarowały inwestorów. Spółka spodziewa się niższej niż wcześniej zakładano dynamiki sprzedaży porównywalnej, z kolei nakłady inwestycyjne będą większe.
Trzeci kwartał 2025 r. zaczął się dla modowo-jubilerskiej grupy z Krakowa "poprawnie" - ocenia zarząd. Przejęcie Lilou i zdobywanie rynku węgierskiego sprawia, że obecnie nie myśli o kolejnym rynku zagranicznym.
Od ponad 6-proc. przeceny rozpoczęło dzisiejszą sesję Dino Polska. Inwestorzy zawiedli się wynikami handlowej grupy za II kwartał.