Firmy
Notowania

Wawel: Insider w akcji

Prezes uaktywnił się na rynku, nabywając kolejne pakiety akcji producenta słodyczy.

Publikacja: 28.08.2025 06:00

Dariusz Orłowski, prezes Wawelu

Dariusz Orłowski, prezes Wawelu

Foto: materiały prasowe

Jacek Mysior

Po kilkumiesięcznej przerwie po stronie kupujących pojawił się prezes Wawela Dariusz Orłowski. Poprzez spółkę Wrinzky FR dokupił kolejne pakiety akcji producenta słodyczy, wydając na nie w ostatnich dniach łącznie nieco ponad 1,5 mln zł. W dwóch transakcjach 22 sierpnia nabył ok. 2,3 tys. akcji. Poprzednio aktywny był w styczniu, gdy na zakupy kolejnych pakietów akcji wydał łącznie ponad 4,74 mln zł. Dzięki ostatnim transakcjom zwiększył stan posiadania, ale jego udział w kapitale i głosach nie przekracza nawet 0,8 proc. Większościowym akcjonariuszem spółki, z udziałem przekraczającym 52 proc., jest szwajcarska firma Hosta International AG. Pozostałymi udziałowcami, oprócz samej spółki Wawel, są również krajowe OFE.

