Notowania Ten Square Games rozpoczęły wtorkową sesję od wzrostów. Po godz. 9 akcje zyskują prawie 2 proc. do 82,3 zł. Spółka podała wyniki za II kwartał i całe I półrocze 2025 r.
- Nasza strategia jest jasna: transformacja głównych tytułów, przyspieszenie rozwoju „Wings of Heroes” oraz wprowadzanie nowych projektów na rynek. Miniony kwartał pokazał, że w każdym z tych obszarów robimy postępy, choć ich efekty nie zawsze są od razu widoczne. Tym większą satysfakcję daje nam udana premiera „Trophy Hunter”, pierwszego nowego tytułu od 2022 r. – komentuje Andrzej Ilczuk, prezes TSG.
W całym I półroczu skorygowana EBITDA TSG wyniosła 57,6 mln zł (+5 proc.), a zysk netto 47,4 mln zł (+18,7 proc.).
W samym II kwartale skorygowana EBITDA wyniosła 27 mln zł. Była o 1 proc. niższa w ujęciu rok do roku oraz o 11 proc. kwartał do kwartału. Ale zarazem o 9 proc. wyższa od średniej prognozy analityków. Przychody - zgodnie z szacunkami rynkowymi - wyniosły 81,4 mln zł. Rok do roku są niższe o 17 proc. Natomiast zysk operacyjny i netto są wyższe od oczekiwań. Zysk operacyjny wyniósł 23,6 mln zł (+11 proc. wobec konsensusu rynkowego), a zysk netto 20 mln zł (+6 proc.).
Spółka utrzymuje wysoką zdolność do generowania gotówki – w I półroczu przepływy operacyjne sięgnęły 56,3 mln zł, a w samym II kwartale 26,3 mln zł.
W tym roku TSG wypłaciło rekordową dywidendę (100 mln zł, czyli 15,73 zł na akcję) oraz rozliczyło płatność earn-out wobec byłych właścicieli Rortosa (14,7 mln zł).
Jednym z głównych celów TSG jest transformacja głównych tytułów – „Fishing Clash” i „Hunting Clash”. Przechodzą one obecnie testy, których celem jest poprawa parametrów obu gier i zatrzymanie spadku płatności.
W planach jest też rozwój tytułów z segmentu symulatorów lotniczych – w I połowie 2025 r. płatności w „Wings of Heroes” (13,6 mln zł; +111,7 proc. rok do roku) i „Real Flight Simulator” (10,5 mln zł; +7,9 proc.) utrzymały tendencję wzrostową.
Spółka zwraca też uwagę na rekordowy udział TSG Store w płatnościach grupy - w czerwcu 2025 r. TSG Store odpowiadał za 23,4 proc. wszystkich płatności. To efekt rozwoju własnej platformy przez spółkę oraz korzystnych zmian regulacyjnych w USA na urządzeniach z systemem iOS.
TSG wprowadza też na rynek nowe projekty. 3 lipca 2025 r. odbyła się globalna premiera „Trophy Hunter”, pierwszej gry wprowadzonej na rynek przez TSG od jesieni 2022 r. Wczesne wskaźniki retencji i monetyzacji są lepsze niż w poprzednich produkcjach grupy, a plan zakłada szybkie aktualizacje treści i funkcjonalności – informuje zarząd. Podaje też, że zależny Rortos poczynił istotne postępy w pracach nad „Real Combat Simulator”, przygotowując grę do globalnego debiutu.
