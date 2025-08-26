Notowania Ten Square Games rozpoczęły wtorkową sesję od wzrostów. Po godz. 9 akcje zyskują prawie 2 proc. do 82,3 zł. Spółka podała wyniki za II kwartał i całe I półrocze 2025 r.

- Nasza strategia jest jasna: transformacja głównych tytułów, przyspieszenie rozwoju „Wings of Heroes” oraz wprowadzanie nowych projektów na rynek. Miniony kwartał pokazał, że w każdym z tych obszarów robimy postępy, choć ich efekty nie zawsze są od razu widoczne. Tym większą satysfakcję daje nam udana premiera „Trophy Hunter”, pierwszego nowego tytułu od 2022 r. – komentuje Andrzej Ilczuk, prezes TSG.

Jakie wyniki miało TSG w II kwartale 2025 r.

W całym I półroczu skorygowana EBITDA TSG wyniosła 57,6 mln zł (+5 proc.), a zysk netto 47,4 mln zł (+18,7 proc.).

W samym II kwartale skorygowana EBITDA wyniosła 27 mln zł. Była o 1 proc. niższa w ujęciu rok do roku oraz o 11 proc. kwartał do kwartału. Ale zarazem o 9 proc. wyższa od średniej prognozy analityków. Przychody - zgodnie z szacunkami rynkowymi - wyniosły 81,4 mln zł. Rok do roku są niższe o 17 proc. Natomiast zysk operacyjny i netto są wyższe od oczekiwań. Zysk operacyjny wyniósł 23,6 mln zł (+11 proc. wobec konsensusu rynkowego), a zysk netto 20 mln zł (+6 proc.).