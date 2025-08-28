Synthaverse obiecuje, że dobrze wykorzysta środki

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Mieczysław Starkowicz jest prezesem Synthaverse. Wycena spółki na giełdzie przekracza 0,3 mld zł.
Notowania Synthaverse (dawny Biomed) podczas środowej sesji oscylowały w okolicach 4,8-4,9 zł. Są o około 5 proc. powyżej ceny emisyjnej w trwającej emisji akcji serii W.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Słabsze od oczekiwań wyniki kwartale farmaceutycznej grupy rynek przyjął wyjątkowo spokojnie. W pierwszej fazie czwartkowego handlu akcje spółki nieznacznie drożały. Inwestorzy najwyraźniej większą wagę przywiązują do poprawiających się perspektyw.
Biotechnologiczna spółka wypuści 5 mln walorów. Cenę emisyjną ustalono na 4,6 zł. Zarząd liczy na pozyskanie 23 mln zł.
Popyt na usługi medyczno-diagnostyczne systematycznie rośnie. Widać to w wynikach branży. Wraz z przychodami i zyskami rosną też notowania giełdowe. Czy rynek już zdyskontował dobre perspektywy dla takich firm, jak Diagnostyka, Voxel czy Enel-Med?
Zarząd ma ciekawy projekt budowy holdingu biotechnologicznego – mówi Michał Lach.
Zdaniem analityków spółka będzie miała się czym pochwalić w tym sezonie wynikowym. Czy jej notowania wrócą na wzrostową ścieżkę?
Zarząd medtechu zapowiada dalszy wzrost przychodów powtarzalnych z nowych kontraktów.