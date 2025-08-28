Sprzedaż kredytów rozkręca się

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
W lipcu banki i SKOK-i udzieliły kredytów mieszkaniowych (zakup lub refinansowanie zakupu nieruchomości) o wartości 9,99 mld zł, o 14 proc. więcej niż w czerwcu i o 40 proc. więcej niż rok wcześniej. Według danych Biura Informacji Kredytowej, przyznano 22,4 tys. pożyczek, o 16 proc. więcej niż w czerwcu i 32 proc. więcej niż rok wcześniej.
Średnia wartość udzielonego kredytu sięgnęła 445,7 tys. zł, o 6,1 proc. więcej niż w lipcu 2024 r. To nieco mniej niż w rekordowym czerwcu br. (450 tys. zł).
Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest trudna, ale zarząd pozytywnie ocenia perspektywy, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań w II półroczu.
W I półroczu deweloper przekazał klientom klucze do 1,6 tys. mieszkań, a potencjał na drugą część roku to dwa razy tyle. Na wciąż trudnym rynku grupa osiąga bardzo mocną sprzedaż
Znacznie więcej przekazanych mieszkań pozwoliło zwiększyć deweloperowi zysk rok do roku. Inwestorzy wnikliwie obserwują nie tylko wskaźniki operacyjne, ale i sekcję „akcjonariat”.
Budimex odnotował 156,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 wobec 157,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
W okresie styczeń-lipiec 2025 r. oddano do użytkowania o 3,9 proc. mniej mieszkań niż w tym samym okresie zeszłego roku. Spadła również liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań oraz rozpoczętych budów.
Usługi intelektualne w ramach inwestycji infrastrukturalnych, jak projektowanie i nadzór, są na marginesie rozmów o poprawie mechanizmów waloryzacji w kontraktach – mówi Anna Oleksiewicz, prezeska Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów.