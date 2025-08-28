Kurs Wirtualnej Polski ostro w dół. Zarząd zareaguje?

O ponad 12 proc., do 64,9 zł, spadał kurs akcji holdingu Wirtualna Polska w środę po tym, jak zarząd dzień wcześniej opublikował sprawozdanie za pierwsze półrocze i oczekiwania na drugą połowę roku. Oto dlaczego.

Pierwszy kwartał z Invią

W drugim kwartale, którego rezultatami do tej pory spółka się nie chwaliła, wykazała po zaokrągleniu 541 mln zł przychodu, 122 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA oraz 11 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom spółki matki. Przychody i skorygowana EBITDA wypadły powyżej średniej prognoz biur maklerskich ankietowanych przez PAP. Natomiast wynik netto słabszy. Jak wyjaśniono w sprawozdaniu, zysk netto był pod negatywnym wpływem kosztów o charakterze jednorazowym (zwłaszcza związanych z działaniami w obszarze fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji zatrudnienia w Invia Group), a także rozpoznanej wyższej amortyzacji oraz wyższych kosztów finansowych, związanych z zaciągnięciem długu na przejęcie Invia Group. W zestawieniu z danymi przed rokiem kwartalne wyniki Wirtualnej Polski oznaczają wzrost o 42 proc. rok do roku w przypadku przychodów, 23,9 proc. dla skorygowanej EBITDA oraz pogorszenie rezultatu netto wobec prawie 17 mln zł zysku netto w II kw. 2024 r. Duży wzrost przychodów holdingu kierowanego przez Jacka Świderskiego to efekt przejęć. Drugi kwartał był też pierwszym, w którym WPH objęła konsolidacją wyniki zajmującej się rezerwacjami turystycznymi kupionej za około 1 mld zł Grupy Invia. Zarząd pokazał po raz pierwszy porównywalne dane – tzw. pro formę – obejmujące wyniki kupionych ostatnio firm. W ujęciu pro forma w II kw. br. przychody gotówkowe WPH wzrosły o 5 proc. rok do roku do 591,3 mln zł, ale skorygowana EBITDA zmniejszyła się o 2 proc. do 132,4 mln zł. To nie zostało dobrze przyjęte przez analityków. Tym bardziej, że i drugie półrocze może być dla spółki wymagające. Zarząd WPH zapowiedział, że przychody segmentu reklama i subskrypcje nie urosną (pro forma), a przychody segmentu turystycznego powiększą się w jednocyfrowym wysokim tempie..

Analityk ostro o przejęciu

Piotr Raciborski, analityk Wood&Company, ocenił dane za II kwartał br. WPH negatywnie. Główny powód, który podaje, to spadki skorygowanej EBITDA w ujęciu pro forma w obu najważniejszych segmentach grupy. – Spadek wyników w pierwszym kwartale konsolidacji Invia Group i wymagająco wyglądająca przyszłość (...) poddają pod wątpliwość w naszym odczuciu sensowność największego przejęcia zrealizowanego przez Wirtualną w jej historii i strategii ekspansji międzynarodowej – napisał Piotr Raciborski.