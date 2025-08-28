ETF NATO przykuł uwagę inwestorów

GPW idzie za ciosem. Tydzień temu na giełdzie zadebiutował dywidendowy ETF od Beta ETF. Od środy paleta ETF-ów notowanych na GPW powiększyła się o kolejny produkt. Mowa o Future of Defence UCITS ETF za którym stoi HANetf.

Fundusz ma za zadanie odwzorowywać zachowanie indeksu EQM Future of Defence, w skład którego wchodzą globalne spółki z sektora obronnego. W odróżnieniu od już dostępnych rozwiązań, nowo wprowadzony ETF jest pierwszym tematycznym tego typu instrumentem na GPW.