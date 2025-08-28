Finanse
Notowania

ETF NATO przykuł uwagę inwestorów

Na GPW zadebiutował 15. fundusz ETF. We wrześniu spodziewany jest kolejny debiut.

Publikacja: 28.08.2025 06:00

ETF NATO przykuł uwagę inwestorów

Foto: materiały prasowe

Przemysław Tychmanowicz

GPW idzie za ciosem. Tydzień temu na giełdzie zadebiutował dywidendowy ETF od Beta ETF. Od środy paleta ETF-ów notowanych na GPW powiększyła się o kolejny produkt. Mowa o Future of Defence UCITS ETF za którym stoi HANetf.

Fundusz ma za zadanie odwzorowywać zachowanie indeksu EQM Future of Defence, w skład którego wchodzą globalne spółki z sektora obronnego. W odróżnieniu od już dostępnych rozwiązań, nowo wprowadzony ETF jest pierwszym tematycznym tego typu instrumentem na GPW.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Piotr Szulec, prezes Skarbiec Holding
Finanse
Skarbiec Holding dużo mocniejszy po wynikach
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
fot. Tomasz Stankiewicz/mpr
Finanse
Jarosław Dąbrowski, BGK: Polska musi zbudować własną kopalnię „złota”
ETF NATO na radarach inwestorów
Finanse
ETF NATO na radarach inwestorów
Coraz więcej bogatych nad Wisłą. Co robią z pieniędzmi?
Finanse
Coraz więcej bogatych nad Wisłą. Co robią z pieniędzmi?
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
prof. Dariusz Adamski
Finanse
Donald Tusk powołał nowego wiceszefa KNF. Jakie ma zadania?
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Finanse
Rząd trwoni kredyt zaufania. Uderzenie w banki zakończy hossę?