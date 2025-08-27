Finanse
Notowania

ETF NATO na radarach inwestorów

Na GPW zadebiutował 15. fundusz ETF. We wrześniu spodziewany jest kolejny debiut.

Publikacja: 27.08.2025 14:51

ETF NATO na radarach inwestorów

Foto: Adobestock

Przemysław Tychmanowicz

GPW idzie za ciosem. Tydzień temu na giełdzie zadebiutował dywidendowy ETF od Beta ETF. Od środy paleta ETF-ów notowanych na GPW powiększyła się o kolejny produkt. Mowa o Future of Defence UCITS ETF za którym stoi HANetf.

Fundusz ma za zadanie odwzorowywać zachowanie indeksu EQM Future of Defence, w skład którego wchodzą globalne spółki z sektora obronnego. W odróżnieniu od już dostępnych rozwiązań, nowo wprowadzony ETF jest pierwszym tematycznym tego typu instrumentem na GPW.

– Kontynuujemy naszą ETF-ową ofensywę. Mamy już 15 tego typu instrumentów na GPW, ale teraz otwieramy nowy rozdział, bo mamy do czynienia z pierwszym funduszem tematycznym. Tego typu instrumenty dają ekspozycję na światowe megatrendy. W przypadku debiutującego ETF-a mówimy o obronności i cyberbezpieczeństwie. Na GPW mamy już fundusz HANetf na złoto i mamy nadzieję, że nie będą to ostatnie instrumenty od tego dostawcy – wskazywał podczas debiutu Michał Kobza, członek zarządu GPW.

– Polska to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy, z dynamicznie rosnącą bazą inwestorów coraz chętniej sięgających po fundusze ETF. Jednocześnie Polska odgrywa kluczową rolę w europejskim renesansie obronnym – jako ważny członek NATO i jeden z liderów wydatków na obronność w ramach sojuszu. ETF NATO został zaprojektowany, aby odzwierciedlać tę fundamentalną zmianę – mówił z kolei Hector McNeil, współzałożyciel i szef HANetf. Dowodzona przez niego firma zarządzająca 21 subfunduszami o łącznej wartości aktywów 3,63 mld USD. Future of Defence UCITS ETF to jej największy produkt, którego aktywa przekraczają już 2,8 mld USD. Od stycznia do końca lipca 2025 roku stopa zwrotu funduszu wyniosła 51,8 proc.

Czytaj więcej

Fundusze ETF rosną w siłę na GPW
Finanse
Fundusze ETF rosną w siłę na GPW

ETF NATO przyciągnął uwagę

Sam debiut nowego instrumentu na GPW też przyniósł wzrosty. Jego wartość rósł w ciągu dnia o ponad 1 proc., a w drugiej części dnia obroty funduszem zbliżyły się do 1 mln zł. W skład funduszu ETF wchodzą akcje 61 spółek. Największe udziały mają w nim takie firmy, jak Northrop Grumman, Safran czy też Palantir. Fundusz oprócz tego, że notowany jest już na GPW dostępny jest także dla inwestorów m.in. w Londynie, Frankfurcie, w Mediolanie czy też na giełdzie w Paryżu.

Sama GPW od dłuższego czasu powtarza, że fundusze ETF są tym obszarem, który zamierza szczególnie mocno rozwijać. We wrześniu na warszawskim parkiecie ma zadebiutować kolejny ETF. Będzie to produkt od Beta ETF i ma on odwzorowywać zachowanie bitcoina. W przyszłym roku planowane są także kolejne debiuty funduszy ETF na naszym rynku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Rynki Instrumenty finansowe ETF Kontrola GPW
Piotr Szulec, prezes Skarbiec Holding
Finanse
Skarbiec Holding dużo mocniejszy po wynikach
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
ETF NATO przykuł uwagę inwestorów
Finanse
ETF NATO przykuł uwagę inwestorów
fot. Tomasz Stankiewicz/mpr
Finanse
Jarosław Dąbrowski, BGK: Polska musi zbudować własną kopalnię „złota”
Coraz więcej bogatych nad Wisłą. Co robią z pieniędzmi?
Finanse
Coraz więcej bogatych nad Wisłą. Co robią z pieniędzmi?
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
prof. Dariusz Adamski