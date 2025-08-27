GPW idzie za ciosem. Tydzień temu na giełdzie zadebiutował dywidendowy ETF od Beta ETF. Od środy paleta ETF-ów notowanych na GPW powiększyła się o kolejny produkt. Mowa o Future of Defence UCITS ETF za którym stoi HANetf.
Fundusz ma za zadanie odwzorowywać zachowanie indeksu EQM Future of Defence, w skład którego wchodzą globalne spółki z sektora obronnego. W odróżnieniu od już dostępnych rozwiązań, nowo wprowadzony ETF jest pierwszym tematycznym tego typu instrumentem na GPW.
– Kontynuujemy naszą ETF-ową ofensywę. Mamy już 15 tego typu instrumentów na GPW, ale teraz otwieramy nowy rozdział, bo mamy do czynienia z pierwszym funduszem tematycznym. Tego typu instrumenty dają ekspozycję na światowe megatrendy. W przypadku debiutującego ETF-a mówimy o obronności i cyberbezpieczeństwie. Na GPW mamy już fundusz HANetf na złoto i mamy nadzieję, że nie będą to ostatnie instrumenty od tego dostawcy – wskazywał podczas debiutu Michał Kobza, członek zarządu GPW.
– Polska to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy, z dynamicznie rosnącą bazą inwestorów coraz chętniej sięgających po fundusze ETF. Jednocześnie Polska odgrywa kluczową rolę w europejskim renesansie obronnym – jako ważny członek NATO i jeden z liderów wydatków na obronność w ramach sojuszu. ETF NATO został zaprojektowany, aby odzwierciedlać tę fundamentalną zmianę – mówił z kolei Hector McNeil, współzałożyciel i szef HANetf. Dowodzona przez niego firma zarządzająca 21 subfunduszami o łącznej wartości aktywów 3,63 mld USD. Future of Defence UCITS ETF to jej największy produkt, którego aktywa przekraczają już 2,8 mld USD. Od stycznia do końca lipca 2025 roku stopa zwrotu funduszu wyniosła 51,8 proc.
Na GPW zadebiutował kolejny fundusz ETF. W sumie na naszym parkiecie notowanych jest już 14 tego typu rozwiązań. W najbliższym czasie liczba ta powinna jednak się zwiększyć do 16 funduszy ETF.
Sam debiut nowego instrumentu na GPW też przyniósł wzrosty. Jego wartość rósł w ciągu dnia o ponad 1 proc., a w drugiej części dnia obroty funduszem zbliżyły się do 1 mln zł. W skład funduszu ETF wchodzą akcje 61 spółek. Największe udziały mają w nim takie firmy, jak Northrop Grumman, Safran czy też Palantir. Fundusz oprócz tego, że notowany jest już na GPW dostępny jest także dla inwestorów m.in. w Londynie, Frankfurcie, w Mediolanie czy też na giełdzie w Paryżu.
Sama GPW od dłuższego czasu powtarza, że fundusze ETF są tym obszarem, który zamierza szczególnie mocno rozwijać. We wrześniu na warszawskim parkiecie ma zadebiutować kolejny ETF. Będzie to produkt od Beta ETF i ma on odwzorowywać zachowanie bitcoina. W przyszłym roku planowane są także kolejne debiuty funduszy ETF na naszym rynku.
