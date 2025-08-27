GPW idzie za ciosem. Tydzień temu na giełdzie zadebiutował dywidendowy ETF od Beta ETF. Od środy paleta ETF-ów notowanych na GPW powiększyła się o kolejny produkt. Mowa o Future of Defence UCITS ETF za którym stoi HANetf.

Reklama

Fundusz ma za zadanie odwzorowywać zachowanie indeksu EQM Future of Defence, w skład którego wchodzą globalne spółki z sektora obronnego. W odróżnieniu od już dostępnych rozwiązań, nowo wprowadzony ETF jest pierwszym tematycznym tego typu instrumentem na GPW.

– Kontynuujemy naszą ETF-ową ofensywę. Mamy już 15 tego typu instrumentów na GPW, ale teraz otwieramy nowy rozdział, bo mamy do czynienia z pierwszym funduszem tematycznym. Tego typu instrumenty dają ekspozycję na światowe megatrendy. W przypadku debiutującego ETF-a mówimy o obronności i cyberbezpieczeństwie. Na GPW mamy już fundusz HANetf na złoto i mamy nadzieję, że nie będą to ostatnie instrumenty od tego dostawcy – wskazywał podczas debiutu Michał Kobza, członek zarządu GPW.

– Polska to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy, z dynamicznie rosnącą bazą inwestorów coraz chętniej sięgających po fundusze ETF. Jednocześnie Polska odgrywa kluczową rolę w europejskim renesansie obronnym – jako ważny członek NATO i jeden z liderów wydatków na obronność w ramach sojuszu. ETF NATO został zaprojektowany, aby odzwierciedlać tę fundamentalną zmianę – mówił z kolei Hector McNeil, współzałożyciel i szef HANetf. Dowodzona przez niego firma zarządzająca 21 subfunduszami o łącznej wartości aktywów 3,63 mld USD. Future of Defence UCITS ETF to jej największy produkt, którego aktywa przekraczają już 2,8 mld USD. Od stycznia do końca lipca 2025 roku stopa zwrotu funduszu wyniosła 51,8 proc.