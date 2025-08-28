Luma Holding ma mniej akcji Protekora

Sporo dzieje się w ostatnich dniach sierpnia w lubelskim Protektorze, grupie zajmującej się produkcją obuwia specjalistycznego.

We wtorek 26 sierpnia zarząd spółki poinformował o podpisaniu nowej umowy z Komendą Główną Policji. Umowa jest trzyletnia, ma charakter ramowy i dotyczy produkcji i dostaw obuwia – minimum 1 tys., a maksymalnie 3 tys. par trzewików służbowych. Jak podała spółka, umowa nie zobowiązuje zamawiającego do jakichkolwiek zamówień, ale reguluje tryb zawierania umów wykonawczych. Komenda Policji zamierza przeznaczyć na realizację umowy 15,2 mln zł netto (18,75 mln zł brutto).