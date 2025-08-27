Nowy system ePROMAK NEXT zastąpił dotychczasowy ePROMAK Plus. Oferuje nowy design, bardziej intuicyjną obsługę, integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi oraz dostęp w wersji angielskojęzycznej. Rozwiązanie jest otwarte i gotowe do integracji z systemami informatycznymi giełdy oraz Banku Millennium. Umożliwia odbieranie danych rynkowych w czasie rzeczywistym i komunikację z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. Zapewni też łatwą integrację z nowym systemem transakcyjnym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych WATS – Warsaw Automated Trading System – którego uruchomienie planowane jest na listopad.

Krok do integracji z nowym systemem WATS

– Biuro Maklerskie potrzebowało rozwiązania, które od strony klienta byłoby nowocześniejsze, bezpieczniejsze i bardziej intuicyjne, a jednocześnie skalowalne, elastyczne i gotowe do integracji wewnątrz banku oraz na zewnątrz. Aby sprostać tym wyzwaniom, zdecydowaliśmy się na implementację systemów ePROMAK NEXT oraz PROMAK NEXT od Asseco Poland. Klienci zyskali dostęp do nowych, bezpiecznych i wygodnych narzędzi, które ułatwiają im codzienne decyzje. Zmiana powinna przełożyć się na zdecydowanie większe zadowolenie naszych użytkowników i jest pierwszym krokiem w kierunku integracji z nowym systemem giełdowym WATS – podkreśla Paweł Baluch, dyrektor Biura Maklerskiego Banku Millennium.

– Cieszymy się, że zrealizowaliśmy ten ambitny projekt i wdrożyliśmy systemy z rodziny PROMAK NEXT – nowej generacji rozwiązań dla biur i domów maklerskich, jeszcze przed uruchomieniem nowego systemu giełdowego. Biuro Maklerskie Banku Millennium dołączyło tym samym do grona liderów technologicznych rynku kapitałowego. Istotnym czynnikiem, który przełożył się na wynik końcowy były współpraca i zaangażowanie oraz profesjonalizm obu zespołów. Wierzymy, że również w przyszłości będziemy realizować nowe projekty i udostępniać innowacyjne usługi dla klientów biura – deklaruje Artur Trunowicz, dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego Asseco Poland.

Dostęp do szerokiego spektrum usług

Nowy system pozwala na dostęp zarówno do podstawowych funkcji, takich jak prowadzenie rachunków inwestycyjnych i obsługi zleceń, szybkiej realizacji operacji finansowych (wpłaty, przelewy, wypłaty, przewalutowania pomiędzy rachunkiem bankowym klienta a jego rachunkiem inwestycyjnym), jak i rozliczenia transakcji giełdowych, automatycznej obsługi zdarzeń korporacyjnych, realizacji zleceń zakupu papierów wartościowych na rynku pierwotnym, aż po bardziej zaawansowane rozwiązania – m.in. automatyczne alerty, rachunki do inwestycji w instrumenty pochodne czy day-trading.

Wdrożony system i jego architektura bazująca na mini aplikacjach umożliwiają również łatwą rozbudowę oraz szybką integrację z innymi produktami i usługami.