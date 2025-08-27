Finanse
Krukowi znów powiało pod skrzydła

Lepsze od oczekiwań wyniki oraz ustabilizowanie sytuacji na rynku hiszpańskim wlały optymizm w serca akcjonariuszy windykacyjnej firmy. Sama spółka także z umiarkowanym optymizmem patrzy w przyszłość.

Przemysław Tychmanowicz

Inwestorzy w środę znów łaskawszym okiem spojrzeli na akcje windykacyjnej spółki Kruk. Jej papiery w drugiej części dnia zyskiwały na wartości około 2,5 proc. To pokłosie wyników finansowych firmy. Co prawda Kruk w I półroczu zarobił 584 mln zł , czyli o 3 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, ale wynik ten okazał się lepszy od oczekiwań analityków. Dodatkowo przedstawiciele spółki podczas konferencji wynikowej optymistycznie wypowiadali się o przyszłości. Dotyczy to również biznesu w Hiszpanii, który w ostatnich kwartałach, w oczach inwestorów, był piętą achillesową spółki.

Kruk spokojniejszy o Hiszpanię

Przychody Kruka w I półroczu wyniosły 1,6 mld zł. Wciąż prym wiedzie Polska. Tutaj Kruk wygenerował 732 mln zł przychodów, podczas gdy rok temu było to 701 mln zł. Coraz mocniejsze stają się jednak rynki zagraniczne, w tym m.in. Włochy (wzrost przychodów z 280 mln zł do 345 mln zł)) Wspomniany rynek hiszpański wygenerował 188 mln zł wpływów wobec 166 mln zł rok wcześniej.

– Tak, jak wskazywaliśmy, jesteśmy ostrożniejsi w Hiszpanii i selektywnie podchodzimy do inwestycji. Będziemy tam dalej inwestowali, ale na razie w portfele obarczone mniejszym ryzykiem postępowań sądowych. Mamy nadzieję, że z czasem zobaczymy tam pełniejszą stabilizację sytuacji i będziemy gotowi do tego, żeby przystąpić do większych inwestycji - wskazuje Michał Zasępa, członek zarządu Kruka. – Patrząc obecnie, ryzyko odpisów w Hiszpanii istotnie się zmniejszyło. Ono nie zniknęło całkowicie, ale dzisiaj jesteśmy umiarkowanymi optymistami na tym rynku – dodaje Zasępa.

Co planuje Kruk?

W I półroczu Kruk na nowe pakiety wierzytelności wydał 1,45 mld zł. Z tego 606 mln zł przypadło na Polskę, a reszta na rynki zagraniczne, przede wszystkim na Włochy (338 mln zł).

– Nie widzimy jakichś dużych zagrożeń czy sytuacji, które nas niepokoją na II półrocze. Za nami lipiec, który okazał się udany i pod względem wyników wygląda to dobrze. Potwierdzamy nasze ambicje, żeby w tym roku na portfele wydać około 2,5 mld zł. Zobaczymy jednak, jak rozwinie się rynek. Na pewno nie będziemy walczyć o każdy portfel za wszelką cenę. Widzimy cały czas silną podaż portfeli. Jesteśmy w środowisku mocno konkurencyjnym, ale od 27 lat jesteśmy w takim stanie silnej konkurencji – wskazuje Piotr Krupa, prezes Kruka. Windykator cały czas bada także rynek francuski. Jak jednak dodają przedstawiciele spółki, odrobili oni lekcję z poprzednich ekspansji zagranicznych m.in. na rynek włoski i hiszpański, w związku z czym we Francji planowane jest stopniowe i spokojne wchodzenie na rynek.

– Polska to cały czas silny rynek, ale chcemy być jeszcze bardziej międzynarodową firmą, a dziś ponad 50 proc. przychodów jest realizowane poza Polską. W najbliższych latach Hiszpania i Rumunia to pewnie będą rynki wiodące i być może jeszcze pojawi się w tej grupie Francja – wskazuje Krupa.

Kruk kontynuuje jednocześnie transformację technologiczną, której istotnym aspektem ma być też sztuczna inteligencja. – Pierwsze półrocze 2025 roku było dla Kruka okresem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju i dalszego stabilnego wzrostu. Transformacja cyfrowa pozostaje jednym z naszych priorytetów. Już widzimy efekty wdrażanych rozwiązań technologicznych, które wspierają naszą skalowalność i jakość obsługi klienta. Naszym celem jest nie tylko zwiększanie efektywności, ale także budowanie pozytywnych doświadczeń dla klientów, którzy coraz częściej wybierają kanały samoobsługowe – podkreśla Piotr Krupa.

Piotr Krupa, prezes Kruka widzi przyszłość w optymistycznych barwach. Fot. mpr
