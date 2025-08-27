Spółka LUX MED-u z licencją ubezpieczeniową. Jest decyzja KNF

Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 27 sierpnia 2025 r. LUX MED Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji będzie mogło wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium Polski w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych tj. ubezpieczeń wypadku, ubezpieczeń choroby, ubezpieczeń szkód, ubezpieczeń pozostałych szkód, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń ryzyk finansowych i ubezpieczeń świadczenia pomocy. Zgodnie z zakresem udzielonego przez KNF zezwolenia, LUX MED Ubezpieczenia TUiR będzie mogło również prowadzić działalność reasekuracyjną na terytorium Polski w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych czyli ubezpieczenia wypadku oraz ubezpieczenia choroby.

Ubezpieczyciel powiązany jest z grupą kapitałową LUX MED i jest częścią międzynarodowej grupy Bupa.

Flagowe ubezpieczenia szpitalne

W środowym komunikacie LUX MED poinformował, że LUX MED Ubezpieczenia TUiR będzie oferowało klientom ubezpieczenia zdrowotne. - Flagowym produktem oferty będą ubezpieczenia szpitalne oparte na unikalnym rozwiązaniu w postaci leczenia szpitalnego i wsparciu w jego organizacji. Leczenie będzie możliwe w 16 szpitalach własnych Grupy LUX MED, a także w szpitalach partnerskich w całej Polsce. - Oprócz ubezpieczeń szpitalnych spółka będzie oferowała także ubezpieczenia zapewniające leczenie ambulatoryjne, ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży i inne ubezpieczenia zdrowotne - czytamy w komunikacie.

Założyciele LUX MED Ubezpieczenia TUiR poinformowali ponadto, że są już na zaawansowanym etapie przygotowania spółki do działalności operacyjnej i planują ją rozpocząć na początku 2026 r., nie wcześniej jednak niż po osiągnięciu pełnej gotowości organizacyjnej przez Towarzystwo.