Kruk uspokoił nastroje inwestorów

Inwestorzy w środę znów łaskawszym okiem spojrzeli na akcje windykacyjnej spółki Kruk. Jej papiery w drugiej części dnia zyskiwały na wartości około 2,5 proc. To pokłosie wyników finansowych firmy. Co prawda Kruk w I półroczu zarobił 584 mln zł, czyli o 3 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, ale wynik ten okazał się lepszy od oczekiwań analityków. Dodatkowo przedstawiciele spółki podczas konferencji wynikowej optymistycznie wypowiadali się o przyszłości.