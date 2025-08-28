Kruk uspokoił nastroje inwestorów

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Piotr Krupa, prezes Kruka widzi przyszłość w optymistycznych barwach. Fot. mpr
Inwestorzy w środę znów łaskawszym okiem spojrzeli na akcje windykacyjnej spółki Kruk. Jej papiery w drugiej części dnia zyskiwały na wartości około 2,5 proc. To pokłosie wyników finansowych firmy. Co prawda Kruk w I półroczu zarobił 584 mln zł, czyli o 3 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, ale wynik ten okazał się lepszy od oczekiwań analityków. Dodatkowo przedstawiciele spółki podczas konferencji wynikowej optymistycznie wypowiadali się o przyszłości.
Lepsze od oczekiwań wyniki oraz ustabilizowanie sytuacji na rynku hiszpańskim wlały optymizm w serca akcjonariuszy windykacyjnej firmy. Sama spółka także z umiarkowanym optymizmem patrzy w przyszłość.
Firma windykacyjna Kruk w I półroczu zanotowała 584 mln zł zysku netto. To o 3 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.
Prawie połowa z nas usprawiedliwia przepisywanie majątku na rodzinę, by uciec przed wierzycielem.
Firma windykacyjne Kruk przedstawiła wybrane dane operacyjne za II kwartał. Wpłaty od dłużników wyniosły 987 mln zł,.
Firma windykacyjna Kruk sukcesem zakończyła publiczną emisję obligacji. Pozyskała z niej 100 mln zł.
Firma windykacyjna Kruk uzyskała zwiększenie kredytu rewolwingowego o 90 mln euro do maksymalnej wysokości 740 mln euro.