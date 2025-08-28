Finanse
Notowania

Kruk uspokoił nastroje inwestorów

Lepsze od oczekiwań wyniki oraz ustabilizowanie sytuacji na rynku hiszpańskim wlały optymizm w serca akcjonariuszy windykacyjnej firmy. Spółka także z umiarkowanym optymizmem patrzy w przyszłość.

Publikacja: 28.08.2025 06:00

Piotr Krupa, prezes Kruka widzi przyszłość w optymistycznych barwach. Fot. mpr

Piotr Krupa, prezes Kruka widzi przyszłość w optymistycznych barwach. Fot. mpr

Foto: materiały prasowe

Przemysław Tychmanowicz

Inwestorzy w środę znów łaskawszym okiem spojrzeli na akcje windykacyjnej spółki Kruk. Jej papiery w drugiej części dnia zyskiwały na wartości około 2,5 proc. To pokłosie wyników finansowych firmy. Co prawda Kruk w I półroczu zarobił 584 mln zł, czyli o 3 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, ale wynik ten okazał się lepszy od oczekiwań analityków. Dodatkowo przedstawiciele spółki podczas konferencji wynikowej optymistycznie wypowiadali się o przyszłości.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Krukowi znów powiało pod skrzydła
Wierzytelności
Krukowi znów powiało pod skrzydła
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Kruk nieco obniżył loty. Windykacyjny gigant pokazał wyniki
Wierzytelności
Kruk nieco obniżył loty. Windykacyjny gigant pokazał wyniki
Kulawa moralność finansowa Polaków
Wierzytelności
Kulawa moralność finansowa Polaków
Kruk z prawie 1 mld zł wpływów od dłużników
Wierzytelności
Kruk z prawie 1 mld zł wpływów od dłużników
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Piotr Krupa, prezes Kruka
Wierzytelności
Kruk znów bez problemy sprzedał obligacje
Kruk zwiększa możliwości finansowe
Wierzytelności
Kruk zwiększa możliwości finansowe