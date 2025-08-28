Skarbiec Holding dużo mocniejszy po wynikach

– Do niedawna Grupa Skarbiec była postrzegana na rynku wyłącznie poprzez wyniki spółki zależnej Skarbca TFI. Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Przejęcie domu maklerskiego Noble Securities, do którego doszło w kwietniu 2025 r., ma istotny i zarazem widoczny już teraz wpływ na dywersyfikację przychodów Grupy i wypracowywany przez Skarbiec Holding wynik finansowy – mówi Piotr Szulec, prezes Skarbca Holding i Skarbiec TFI. – Akwizycja ta pozwala nam szerzej patrzeć na nasz dalszy udział w procesie fuzji i przejęć. Nabycie domu maklerskiego otwiera przed nami nowe możliwości – w tym w obszarze zwiększania skali działalności grupy w szeroko pojętym segmencie podmiotów pośredniczących w transakcjach na rynku giełdowym – podkreśla prezes.