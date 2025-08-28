Finanse
Skarbiec Holding dużo mocniejszy po wynikach

Zysk netto po 12 miesiącach roku obrotowego 2024/2025 (kończy się 31 grudnia 2025 r.) sięgnął 62 mln zł. W poprzednim roku obrotowym, od lipca 2023 r. do końca czerwca 2024 r., Skarbiec Holding odnotował zysk netto sięgający 5,2 mln zł.

Publikacja: 28.08.2025 06:00

Piotr Szulec, prezes Skarbiec Holding

Piotr Szulec, prezes Skarbiec Holding

Andrzej Pałasz

– Do niedawna Grupa Skarbiec była postrzegana na rynku wyłącznie poprzez wyniki spółki zależnej Skarbca TFI. Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Przejęcie domu maklerskiego Noble Securities, do którego doszło w kwietniu 2025 r., ma istotny i zarazem widoczny już teraz wpływ na dywersyfikację przychodów Grupy i wypracowywany przez Skarbiec Holding wynik finansowy – mówi Piotr Szulec, prezes Skarbca Holding i Skarbiec TFI. – Akwizycja ta pozwala nam szerzej patrzeć na nasz dalszy udział w procesie fuzji i przejęć. Nabycie domu maklerskiego otwiera przed nami nowe możliwości – w tym w obszarze zwiększania skali działalności grupy w szeroko pojętym segmencie podmiotów pośredniczących w transakcjach na rynku giełdowym – podkreśla prezes.

