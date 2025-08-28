Skarbiec Holding dużo mocniejszy po wynikach

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Piotr Szulec, prezes Skarbiec Holding
– Do niedawna Grupa Skarbiec była postrzegana na rynku wyłącznie poprzez wyniki spółki zależnej Skarbca TFI. Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Przejęcie domu maklerskiego Noble Securities, do którego doszło w kwietniu 2025 r., ma istotny i zarazem widoczny już teraz wpływ na dywersyfikację przychodów Grupy i wypracowywany przez Skarbiec Holding wynik finansowy – mówi Piotr Szulec, prezes Skarbca Holding i Skarbiec TFI. – Akwizycja ta pozwala nam szerzej patrzeć na nasz dalszy udział w procesie fuzji i przejęć. Nabycie domu maklerskiego otwiera przed nami nowe możliwości – w tym w obszarze zwiększania skali działalności grupy w szeroko pojętym segmencie podmiotów pośredniczących w transakcjach na rynku giełdowym – podkreśla prezes.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Na GPW zadebiutował 15. fundusz ETF. We wrześniu spodziewany jest kolejny debiut.
Dotychczasowy model był oparty na relatywnie taniej, ale dobrze wykształconej sile roboczej i niskich cenach aktywów. To już nie działa. Trzeba budować gospodarkę opartą na wiedzy oraz inwestycjach w innowacje – mówi Jarosław Dąbrowski z zarządu BGK.
Na GPW zadebiutował 15. fundusz ETF. We wrześniu spodziewany jest kolejny debiut.
W ciągu ostatnich 10 lat liczba osób posiadających w Polsce majątek powyżej 400 tys. zł zwiększyła się ponad trzykrotnie, do 4 mln. Z kolei liczba osób z majątkiem przewyższającym 4 mln zł wzrosła w tym czasie dwukrotnie, z ok. 50 tys. do ok. 100 tys.
Premier Donald Tusk powołał Dariusza Adamskiego na zastępcę przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Zastąpi odwołanego z końcem lipca Sebastiana Skuzę.
Eksperci krytykują plan wyższego CIT dla banków. - Jeszcze kilka takich koncepcji i nawet zatwardziali inwestorzy utwierdzą się w przekonaniu, że polska giełda długoterminowo to nie jest dobry pomysł – alarmuje Marcin Materna, szef działu analiz BM Banku Millennium.