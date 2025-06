PlayWay z rekordową dywidendą. Prezes grupy: dalej robimy swoje

– Robimy swoje, a podsumowaniem działań są wyniki finansowe – mówi prezes i wiodący akcjonariusz Krzysztof Kostowski.

PlayWay ma w portfelu dużo powstających tytułów. Które z nich mogą w 2025 r. mile zaskoczyć?

– Na dziś ciężko określić, która gra będzie „czarnym koniem”. W grach komputerowych najlepiej oceniać premiery trzy dni po wydaniu gry – informuje prezes.

W I kwartale 2025 r. flagowa gra „House Flipper” wraz z dodatkami wypracowała 16,1 mln zł przychodów, co odpowiadało 23,5 proc. ogólnej sprzedaży grupy (wobec 28 proc. w całym 2024 r.). Z kolei „Car Mechanic Simulator” wypracował 12,5 mln zł, stanowiąc 18,3 proc. ogólnych przychodów (wobec 17,3 proc. w całym 2024 r.). Z kolei ponad 8 proc. przychodów przypadło na grę „Crime Scene Cleaner”, 5 proc. na „Contraband Police”, około 4,8 proc. na „Thief Simulator”, około 1,2 proc. na „Cooking Simulator” (wersja VR), a pozostałe ponad 39 proc. na pozostałe tytuły. Daje się zauważyć rosnącą dywersyfikację portfela grupy w ostatnich latach. W ostatnich miesiącach spółka podpisała nowe umowy wydawnicze, m.in. na grę komputerową „Wrap House Simulator”, której prolog został pozytywnie przyjęty przez graczy. Obecnie na Steamie ma 87 proc. pozytywnych opinii. Taki sam odsetek jest w grupie opinii najnowszych, z 30 ostatnich dni. Trwają też prace nad nową edycją „Car Mechanic Simulator”, ale jeszcze nie wyznaczono daty premiery. Z kolei 8 stycznia 2025 r. została wydana gra „Builder of Egypt”, ale jej premiery nie można zaliczyć do udanych. Zastrzeżenia co do jakości projektu przełożyły się na niskie wyniki sprzedaży.

Ile warte są akcje

PlayWay zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2016 r. Akcje w IPO sprzedawał po 52 zł. Od tego czasu podrożały ponad sześć razy. Wycena całej spółki na giełdzie wynosi obecnie 2,2 mld zł. W stosunku do ceny docelowej z aktualnej rekomendacji DM BOŚ kurs ma jeszcze 4-proc. przestrzeń do zwyżki.

W I kwartale 2025 r. PlayWay miał 43,7 mln zł EBITDA oraz 31,2 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik netto był zgodny z oczekiwaniami analityków, a EBITDA oraz zysk operacyjny przebiły prognozy. Natomiast przychody były nieco niższe od oczekiwań rynku.