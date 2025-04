Cyfrowy Polsat dawno tyle nie kosztował. Co się dzieje?

Efektem bezpiecznej przystani i informacjami płynącymi z RPP siłę akcji Cyfrowego Polsatu wyjaśnia także Marcin Nowak z Ipopema Securities.

Adam Glapiński, prezes NBP powiedział w czwartek, że nastawienie RPP zmieniło się i zasygnalizował, że możliwe są obniżki stóp procentowych.

- Zdaniem większości Rady zmieniła się radykalnie sytuacja. Tym razem można powiedzieć, że przychodzę jako gołąb na czele gołębi - powiedział Adam Glapiński w czwartek. Gołębie nastawienie oznacza skłonność do obniżania stóp procentowych od których zależy koszt (odsetki) pożyczanych pieniędzy: kredytów, czy obligacji.

- Rada oczekuje, że sytuacja będzie się zmieniać w kierunku obniżania stóp procentowych – mówił też wprost Glapiński.

Ile kosztują kredyty Cyfrowego Polsatu?

Dla spółek silnie zadłużonych, a do takich należy Cyfrowy Polsat, to dobra informacja. Oznacza bowiem, że w niedalekiej przyszłości jest szansa na to, że będzie istotnie mniej płaciła bankom.

Nadzieje na to wyrażała już nie raz publicznie Katarzyna Ostap-Tomann, odpowiedzialna w Cyfrowym Polsacie za finanse.