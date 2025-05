Notowania All In! Games podczas poniedziałkowej sesji tracą 1,5 proc. do 0,94 zł. Spółka opublikowała raport roczny. Biegły rewident odmówił wydania opinii do sprawozdania.

„Nie byliśmy w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania, aby stanowiły one podstawę dla opinii z badania ” - czytamy w sprawozdaniu biegłego rewidenta (Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia).

Władze All In! Games uspokajają. Zarząd deklaruje kontynuowanie działań, mających na celu przywrócenie pełnego zaufania do spółki oraz jej sprawozdań finansowych.

„Jednocześnie zarząd deklaruje pełną współpracę z firmą audytorską, akcjonariuszami oraz innymi interesariuszami, aby rozwiązać zaistniałą sytuację w możliwie najkrótszym czasie” - czytamy w stanowisku opublikowanym przez zarząd.