Cloud Technologies rozwija biznes organicznie i przez przejęcia. Właśnie poinformowało o zawarciu z Connected Interactive warunkowej umowy nabycia 100 proc. udziałów w Data Desk Inc., spółce działającej na rynkach Ameryki Północnej i Południowej, współpracującej z globalnymi odbiorcami danych.

- Przejęcie Data Desk to nasza pierwsza akwizycja poza rynkiem europejskim, co stanowi istotny krok w kierunku naszej dalszej ekspansji globalnej – komentuje Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies.

Podczas piątkowej sesji akcje spółki drożeją na giełdzie o prawie 7 proc. do 47 zł.

Jakie plany ma Cloud Technologies

Cloud Technologies to jeden z największych dostawców danych do targetowania reklamy internetowej na świecie. W 2024 r. zysk netto wzrósł rok do roku o ponad jedną trzecią. Biznes generuje gotówkę. Spółka chce wypłacić dywidendę w wysokości 1,25 zł za akcję (tyle samo co rok wcześniej). Pozostałą część zysku w wysokości 6,3 mln zł zarząd rekomenduje przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.