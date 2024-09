Cloud Technologies dostarcza dane do targetowania reklamy internetowej. Spółka, której kapitalizacja wynosi 330 mln zł, właśnie opublikowała raport za I półrocze tego roku. Wyniki były zbliżone do oczekiwań DM BOŚ. Jak je ocenia prezes? Co mówi o ostatnim przejęciu, zakupie w lipcu norweskiej firmy Nordic Data Resources? Jak komentuje ważne dla globalnego ekosystemu reklamy online decyzje gigantów Google i Oracle. Czy one istotnie przekładają się na działalność operacyjną Cloud Technologies? Google zdecydował, że wbrew wcześniejszym deklaracjom, pliki 3rd party cookies nie zostaną wycofane z przeglądarki Chrome. Oracle podjął decyzję o zamknięciu Oracle Advertising, ważnego podmiotu na rynku reklamy online. Piotra Prajsnara pytamy też m.in. o rozmowy w sprawie kolejnych przejęć, buy back, dywidendę, giełdową wycenę akcji.

