Polskiego uczonego nazywają „Oppenheimerem AI". Ostrzega: AI może zagrozić demokracji

Czy sztuczna inteligencja jest już wykorzystywana w wyborach politycznych?

Bez wątpienia. Barack Obama i Donald Trump korzystali z targetowania. Każdy polityk, który ma dostęp do AI, będzie z tego korzystał. To potężne narzędzie. Polityk, który je wykorzystuje, ma przewagę nad tym, który tego nie robi. Sztuczna inteligencja pozwala dostosować program polityczny, a nawet pomóc w jego wymyśleniu. Na całym świecie partie i politycy opierają się na algorytmach, aby zdobyć jak największą popularność. AI pomaga w formułowaniu programów i komunikacji z wyborcami, poprzez spersonalizowane reklamy, wiadomości tekstowe i e-maile. To naturalne, że politycy chcą lepiej komunikować się z wyborcami. Ale to rodzi też wielkie zagrożenia.

Tylko tu już jest bardzo cienka granica między komunikacją a...

…manipulacją. Jednak granica ta jest płynna i zależy od naszych poglądów. To co dla jednego jest edukacją, dla innych stanowić będzie pranie mózgu. Musimy wypracować społeczne standardy, co jest akceptowalne, a co nie. Musimy też być gotowi na to, że nie wszyscy się z nimi zgodzą.

Czy to stanowi zagrożenie dla demokracji?

Z jednej strony tak, ale z drugiej spory różne punkty widzenia są istotą demokracji. Ten sam system, który w rękach jednego polityka wykorzystywany jest do manipulacji, w rękach etycznych polityków może być wykorzystany do dobrej komunikacji i edukowania wyborców. Czy system ten będzie użyty do edukacji, komunikacji czy do propagandy, zależy od nas.

Niestety, technologie AI mają tendencję do tworzenia naturalnych monopoli. Im więcej osób korzysta z danego modelu, tym lepsze stają się jego odpowiedzi czy porady. A im lepszy model, tym więcej ludzi z niego korzysta, zamykając koło.

Sztuczna inteligencja odbierze nam pracę. Tak czy nie?

Nie odbierze, pomoże. Już teraz jest lepsza od nas w wielu zadaniach, a będzie jeszcze lepsza. Jest modelowana na ludzkim mózgu i trenowana w podobny sposób, jak my uczymy się zawodów. Zastąpi nas w wielu zadaniach umysłowych, tak jak technologie z przeszłości zastępowały pracę fizyczną. To zagrożenie, ale też szansa.