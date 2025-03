Rynek uwierzył w PCF Group. Czy nie za mocno?

Umowa z Sony stała się impulsem do zwyżki. – Perspektywy wynikowe grupy uległy poprawie. Ale nie wydaje mi się, by w takim stopniu, by uzasadnić tak agresywny ruch – mówi Mateusz Chrzanowski, ekspert Noble Securities.