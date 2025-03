Czteroletni plan Orange Polska ogłoszony. Nadzieje w światłowodzie i AI

Czekając na prezentację nowej strategii Orange Polska na lata 2025–2028 r., kurs akcji spółki urósł w tym roku o 23 proc. W środę, gdy zarząd w końcu plan zaprezentował, walory taniały. Analitycy nie kryli, że liczyli, iż telekom, który ponoć ma za sobą problemy ze wzrostem na podstawowym rynku, przedstawi politykę dywidendową jasno pokazującą, że akcjonariusze mogą liczyć na coraz wyższą wypłatę w kolejnych latach. Dywidenda ma być tymczasem nie niższa niż w tym roku (0,53 zł na akcję). Co nowa strategia Orange Polska oznacza dla innych interesariuszy?

Przejęcia i partnerstwa

– Jak mówił Einstein, pytania pozostają te same, zmienia się sposób udzielania na nie odpowiedzi – tak Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska, zaczęła prezentację założeń na lata 2025–2028.

Zarząd Orange Polska nie wymyślił tym razem oryginalnej nazwy dla czteroletniego planu. Motto – „Lead The Future” – to motto ze strategii całej grupy Orange, opublikowanej dwa lata temu.

Orange Polska uważa, że dzięki rosnącej liczbie gospodarstw domowych i popytowi na internet światłowodowy będzie działać na „fantastycznym rynku”. Jednak w oficjalnej prognozie spółka nie sprecyzowała, w jakim tempie sama chce rosnąć. To, że jest to trudne do przewidzenia, pokazał 2024 r., w którym przychody Orange Polska spadły na przekór tytułowi strategii („.Grow”).