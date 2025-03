PCF Group jest liderem wzrostów podczas wtorkowej sesji na warszawskiej giełdzie. Po godz. 12 akcje studia drożeją o 38 proc. i są wyceniane na 16,6 zł. Wartość obrotów od rana przekroczyła 5 mln zł. Wzrosty notowań PCF Group trwają od piątku, po tym jak na rynek trafiła informacja o zawarciu umowy z Sony.

Jaką umowę ma PCF z Sony?

PCF Group zawarło z Sony umowę dotyczącą współpracy w zakresie produkcji prototypu gry o nazwie kodowej „Projekt Delta”. Będzie to gra oparta o prawa własności intelektualnej należące do wydawcy. Umowa przewiduje, że prace będą prowadzone w modelu work-for-hire, czyli pracy wykonywanej przez spółkę jako dewelopera na zlecenie i na rzecz wydawcy. W zamian za to spółka będzie otrzymywała od wydawcy uzgodnione wynagrodzenie (nie podano jakie konkretnie).

Decyzję o rozpoczęciu negocjacji dotyczących umowy z Sony polskie studio podjęło 6 lutego 2025 r. Spółka opóźniła jednak podanie tej informacji do publicznej wiadomości z uwagi na istniejące – w opinii zarządu - ryzyko naruszenia „prawnie uzasadnionych interesów spółki i jej grupy kapitałowej przez możliwy negatywny wpływ na przebieg i wynik negocjacji ze strony podmiotów konkurencyjnych”.

Ile warte są akcje PCF Group?

Choć wzrosty kursu PCF w ostatnich dniach są imponujące, to do poziomów z IPO z 2020 r. brakuje jeszcze bardzo dużo. Przypomnijmy, że cena akcji w ofercie została ustalona na poziomie 50 zł dla inwestorów instytucjonalnych oraz 46 zł dla inwestorów indywidualnych.