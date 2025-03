Grupa Asseco i Comarch na brak popytu narzekać nie mogą

Asseco BS wchodzi w skład indeksu WIG-informatyka z ponad 9-proc. udziałem. Niemal taki sam ma druga giełdowa firma z grupy – Asseco South Eastern Europe. Z kolei sama spółka matka Asseco Poland jest zdecydowanym liderem indeksu z wagą sięgającą 54 proc. W sumie na te trzy firmy przypada ponad 72 proc. całego portfela WIG-informatyka.

Notowania spółki matki w tym roku też mają za sobą imponującą zwyżkę. Rynek jest ciekawy, jak będzie rozwijać się Asseco z nowym inwestorem branżowym, czyli zagranicznym TSS, który w tym roku nabył znaczący pakiet akcji.

Comarch żegna się z GPW

Wiceliderem polskiego rynku IT jest krakowski Comarch. Jednak w giełdowych indeksach już go nie znajdziemy (nie mogą uczestniczyć w nich spółki, których udział akcji w wolnym obrocie jest niższy niż 10 proc.). To efekt roszad właścicielskich, do których doszło w zeszłym roku. Fundusz CVC, działający w porozumieniu z rodziną Filipiaków, ogłosił wezwanie, a następnie zrealizował przymusowy wykup akcji. Nowi akcjonariusze mają już 100 proc. Spółka wkrótce zniknie z giełdy. Czeka jeszcze tylko na zielone światło od Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej zarząd Comarchu poinformował, że portfel zamówień grupy jest wyższy niż rok temu o 3–5 proc. Szczegółowymi planami na 2025 r. grupa podzielić się nie chciała. Niewykluczone, że czekają ją spore zmiany. Trwa przegląd strategiczny działalności Comarchu prowadzonej w administracji publicznej oraz e-zdrowiu.

IV kwartał dla branży IT z reguły jest bardzo dobry. W Comarchu rentowność operacyjna w tym okresie rok do roku urosła, ale na poziomie netto się pogorszyła ze względu na niższy wynik z działalności finansowej. Fundusz płac wzrósł o 7,7 proc.

Handel akcjami Comarchu już od kilku miesięcy jest zawieszony. Nie da się zatem ocenić reakcji rynku na opublikowane wyniki. Natomiast reakcja ta była dobrze widoczna w przypadku innej informatycznej spółki: Wasko. Jej notowania poszły mocno w dół po publikacji raportu za IV kwartał. Grupa wypracowała przychody w wysokości 171,1 mln zł, co oznacza spadek rok do roku o 57,7 mln zł. Wynika on głównie z niższych przychodów z inwestycji infrastrukturalnych. „Pomimo niższych przychodów, grupa osiągnęła dodatni wynik na wszystkich poziomach” – podkreśla zarząd Wasko w raporcie.