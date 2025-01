Brand 24, Energa, Kernel, 11 bit. Czyli drobni walczą

Notowania 11 bit studios podczas środowej sesji spadały o prawie 2 proc. Są poniżej 170 zł. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wycena firmy stopniała o ponad połowę. Grupa akcjonariuszy mniejszościowych jest w trakcie zawiązywania porozumienia, które chce m.in. powołania rewidenta ds. szczególnych.

Reklama

SII: warto walczyć

Piotr Cieślak, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, podkreśla, że komunikacja 11 bit studios i wydarzenia dotyczące projektu „P8” bez dwóch zdań mają prawo budzić wątpliwości i znaki zapytania akcjonariuszy, więc bardzo dobrze, że chcą oni podjąć inicjatywę celem wyjaśnienia tej sytuacji.

– Struktura akcjonariatu 11 bit studios daje dużą przestrzeń do działań akcjonariuszom mniejszościowym, szczególnie jeśli inicjatywa zostałaby wsparta przez inwestorów instytucjonalnych – podkreśla Cieślak. Przypomina, że w ostatnich latach Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, wspierając akcjonariuszy mniejszościowych wielu firm, pokazało, że realnie mogą mieć oni wpływ na losy spółek. Kluczowa jest jednak determinacja i zaangażowanie tych akcjonariuszy, bo to w ich rękach, aktywności, akcjach oraz głosach, którymi dysponują, tkwi potencjalny sukces podejmowanych inicjatyw.

Foto: fot. w. kompała

Co konkretnie można zdziałać? Akcjonariusze mogą blokować niekorzystne emisje akcji, uchwały dotyczące delistingu, powoływać biegłego rewidenta do spraw szczególnych, wpływać na kształt statutu czy dokonywać zmian we władzach.