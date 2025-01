Czytaj więcej Technologie Hiobowe wieści z 11 bit studios. Wiemy o którą grę chodzi Ruszyła analiza jednego z projektów, co może skutkować dużym odpisem. Wszystko wskazuje, że chodzi o „P8”. - Inwestorzy powinni przygotować się na najgorszy scenariusz, czyli zamknięcie projektu - uważa Krzysztof Tkocz, analityk DM BDM

- Pytanie, czy spółka już wcześniej nie powinna anulować tego projektu i spisać prac w koszty (na co uwagę zwraca m.in. DM BOŚ w ostatniej rekomendacji). Zauważyć należy, że w raporcie za Q32024 nie ma ani słowa o jakichkolwiek problemach z P8, prezes nie wspominał o tym także na webinarze po tych wynikach – argumentuje inwestor. Przypomina, że spółka komunikowała jeszcze w listopadzie, że pracę idą zgodnie z planem, a premiery oczekiwać należy w 2025 r. lub 2026 r. A miesiąc później doszło do zamknięcia projektu.

- Świadczy to także o fatalnej komunikacji spółki z rynkiem. Jeśli projekt napotykał trudności, to powinno być to wcześniej jasno komunikowane. Inwestorzy nie powinni być zaskakiwani takimi informacjami. Podważa to zaufanie do zarządu spółki i odbija się negatywnie na kursie akcji – podsumowuje Słupczyński.

Poprosiliśmy 11 bit studios o komentarz dotyczący uwag i postulatów akcjonariusz mniejszościowych dotyczących m.in. powołania rewidenta.

„Spółka nie dysponuje żadną wiedzą na temat, którego dotyczy pytanie. Dlatego nie będziemy udzielać komentarza w tej sprawie" – odpowiedziała.

Jakie plany ma 11 bit studios

W 2024 r. wycena akcji 11 bit studios stopniała o ponad połowę. Obecnie kurs oscyluje w okolicach 175 zł, co implikuje ponad 0,4 mld zł kapitalizacji.