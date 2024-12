O ponad 4 proc. do 158,8 zł drożeją podczas piątkowej sesji akcje 11 bit studios. Wsparciem dla notowań jest rekomendacja Noble Securities (datowana na 19 grudnia), który zaleca „kupuj”, a cenę docelową dla akcji ustawił na poziomie 242,9 zł. To implikuje prawie 53-proc. przestrzeń do zwyżki względem aktualnego kursu. Ma on za sobą drastyczny spadek: na początku września był jeszcze powyżej 600 zł.

Ile warte są akcje 11 bit studios

Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities podkreśla, że zarząd podjął decyzję o rezygnacji z kontynuowania gry pod kodową nazwą „Projekt 8”, co jest zaskakującą informacją na tle płynących ze spółki komunikatów na przestrzeni ostatnich miesięcy. Prawie połowa zespołu zajmującego się produkcją „P8” pożegna się ze studiem, co przekreśla możliwość tworzenie trzech gier jednocześnie i obniża potencjał wynikowy spółki w kolejnych cyklach wydawniczych. Wynik netto za 2024 r. zostanie obciążony odpisem w wysokości blisko 50 mln zł, a jeszcze większy negatywny wpływ na wycenę ma utrata potencjalnych przychodów.

„Po skorygowaniu modelu o zamknięcie Projektu 8, redukcję zespołów produkcyjnych do dwóch, ograniczeniu prognozy sprzedaży The Alters do 3 mln sztuk ze względu na ryzyko koncentracji wyników na mniejszej liczbie gier oraz obniżeniu wolumenu przyszłych gier do 4 mln kopii cena docelowa została obniżona z 423 zł do 243 zł, natomiast wobec skali przeceny utrzymujemy rekomendację kupuj” – czytamy w raporcie.