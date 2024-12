Ile może być warta? Pewien punkt odniesienia mogą stanowić transakcje z lat 2021–2023. Orange Polska sprzedał wtedy 50 proc. udziałów Światłowód Inwestycje na rzecz APG za 1,4 mld zł, rozłożone na części (druga ma być rozliczona w 2026 r.).

S-I dysponowała siecią 672 tys. gospodarstw domowych, a do jej hurtowych łączy podpiętych było 170 tys. abonentów. Do końca br. Ś-I ma zwiększyć zasięg do ponad 2,1 mln gospodarstw domowych, a docelowo do 2,4 mln.

Z kolei należące do Iliadu P4 w minionym roku wydzieliło docierającą do 3,7 mln gospodarstw infrastrukturę kablową UPC do PŚO (wtedy FiberForce), a następnie sprzedało połowę udziałów do wehikułu Infravia Capital za 1,78 mld zł.