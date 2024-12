Oferta XTPL obejmująca do 300 tys. nowych akcji spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na poziomie 92 zł, co oznacza, że wartość oferty wyniosła 27,6 mln zł brutto. - Jesteśmy zadowoleni z niewielkiego rynkowo poziomu dyskonta na poziomie 9,2 proc. względem średniej ważonej wolumenem obrotu dla kursu z okresu 30 dni przed ustaleniem ceny emisyjnej za jedną akcję. Potwierdza to wysokie zainteresowanie ofertą XTPL i cieszymy się, że znaleźliśmy się w gronie nielicznych spółek, które w wymagającym obecnie otoczeniu pozyskały zakładany kapitał na dalszy rozwój - komentuje Filip Granek, prezes XTPL.

- Podtrzymujemy nasz cel znaczącego, 10-krotnego wzrostu przychodów komercyjnych do 100 mln zł w 2026 roku i dokończymy rozpoczęty w ubiegłym roku proces inwestycyjny, wzmacniając trzy kluczowe obszary: sprzedaż, produkcję oraz B+R. Oczekujemy, że już 2025 rok będzie dla XTPL przełomowy, a nasza technologia przejdzie pierwsze wdrożenie przemysłowe z globalnym partnerem – wiodącym producentem zaawansowanej elektroniki. W tym osiągnięciu i kamieniu milowym dla rozwoju spółki partycypować będą inwestorzy indywidualni i instytucjonalni z Polski oraz z zagranicy, którzy wzięli udział w ofercie akcji serii X - dodaje.



Jakie plany ma XTPL?

Środki pozyskane z emisji akcji pozwolą spółce dokończyć wdrażanie przyjętej w ubiegłym roku przez zarząd strategii XTPL na lata 2023-2026, która ma przynieść 10-krotny wzrost przychodów komercyjnych do 100 mln zł w 2026 roku. W tym celu XTPL planuje przeprowadzić inwestycje w kwocie ok. 60 mln zł w latach 2023-2026, mających zintensyfikować i przyspieszyć rozwój m.in. zwiększając jej zdolności produkcyjne, wzmacniając działania sprzedażowe oraz prace z zakresu B+R. Pierwszy etap tych inwestycji został już zakończony, a źródłem jego finansowania była ubiegłoroczna emisja akcji, z której spółka pozyskała 36,6 mln zł brutto. - Pozyskane przez nas środki finansowe z oferty akcji serii X wykorzystamy do dokończenia ostatniego etapu procesu inwestycyjnego XTPL nakierowanego na przeskalowanie naszych przychodów komercyjnych do 100 mln zł w 2026 roku w ramach realizowanej strategii 2023-2026. Kluczowe obszary na których wzmocnieniu będziemy się koncentrować to: sprzedaż, produkcja oraz prace B+R. W krótkim terminie dla spółki kluczowe będzie pierwsze wdrożenie przemysłowe naszej technologii z globalnym partnerem w postaci wiodącego producenta nowoczesnej elektroniki, a także wzrost zamówień w obszarze urządzeń Delta Printing System (DPS), w tym realizowanych dla naszych amerykańskich odbiorców dzięki otwartej placówce demonstracyjno-sprzedażowej w Bostonie w listopadzie br. - wyjaśnia Jacek Olszański, członek zarządu ds. finansowych XTPL.

W nieco dłuższej perspektywie spółka przygotowuje się do rozpoczęcia komercjalizacji kolejnej linii biznesowej, jaką będą stanowić urządzenia DPS+, wypełniające niszę pomiędzy urządzeniami DPS, a modułami do wdrożeń przemysłowych. Z kolei w długim terminie i w nawiązaniu do kluczowych dla nas wdrożeń przemysłowych, ważnym elementem przyszłej oferty XTPL będzie rozwijana w ramach prac B+R multigłowica do druku naszą technologią, otwierająca przed nami potencjalnie zupełnie nowe pola aplikacyjne, segmenty i klientów – podkreśla.

XTPL rozwija i komercjalizuje rozwiązania precyzyjnego druku dla globalnego rynku mikroelektroniki. Zaprojektowana przez firmę innowacyjna metoda addytywna znajduje zastosowanie w dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej szczególnie w takich obszarach jak: półprzewodniki, wyświetlacze, biosensory, zaawansowane układy scalone czy zabezpieczenia antypodróbkowe.