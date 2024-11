Akcje Cyfrowego Polsatu w górę. Zarząd o rodzinnym sporze

Czytaj więcej Analizy rynkowe Grupa Zygmunta Solorza z nowym ryzykiem, ale i z wyższymi zyskami Miliarder i jego dzieci czekają na decyzję sądu, jak mają postępować w trakcie sukcesyjnego sporu. Ich konflikt zdaniem analityków to dodatkowe ryzyko dla akcjonariuszy mniejszościowych Cyfrowego Polsatu i ZE PAK. Jednak wycenami tych firm rządzą fundamenty.

Odpisy na panelach obniżyły zyski z telekomunikacji

Powrót skorygowanej EBITDA na ścieżkę wzrostu był głównym powodem podnoszenia rekomendacji dla spółki przez maklerów w ostatnich miesiącach. Ważną kwestią jest tu to, jak radzi sobie podstawowy biznes grupy Zygmunta Solorza czyli telekomunikacyjno-telewizyjna część.

Cyfrowy Polsat nie pokazuje szczegółowo (poza raportami rocznymi do KRS), ile zarabiają jego spółki zależne. Segment, na który składają się Polsat Box, Plus, czy Netia w III kw. br. miał 2,68 mld zł przychodu (plus 1 proc.) i zarobił 636 mln zł EBITDA, czyli o 3 proc. mniej niż rok wcześniej.

Przy czym spadek ten to efekt księgowego odpisu wartości paneli fotowoltaicznych. Gdyby nie on wynik byłby o 30 mln zł wyższy i urósłby o 1,2 proc. rok do roku. Katarzyna Ostap-Tomann tłumaczy odpis spadkiem cen paneli na rynku przez ostatnie 2 lata. – Nie chodzi o to, że jest coś z nimi nie tak, ani o dostawcę – zapewniła.

Amortyzacja i Asseco podbiły zyski Cyfrowego Polsatu

Na poziom wyników grupy miały istotny wpływ dwa zdarzenia księgowe. Podniosły je łącznie o około 220 mln zł. Piotr Raciborski, analityk wood &Company z wraca u wagę, że lepsze od prognoz wyniki grupy to w dużej części efekt mniejszej amortyzacji – pozycji księgowej obrazującej utratę wartości majątku v czasie, a podnoszącej koszty grupy.