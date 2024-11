Shoper: rynek e-commerce w 2025 r. lekko przyspieszy

– Rynek jest bardzo konkurencyjny, ale w przyszłość patrzymy bardzo optymistycznie. Wejdziemy w 2025 r. z podniesionym czołem – zadeklarował. Dokładnych planów na 2025 r. spółka nie podała, ponieważ nie ma jeszcze gotowego budżetu na kolejny rok.

– Zgodnie z wypracowaną przez nas praktyką podzielimy się z rynkiem dokładniejszymi planami po zakończeniu obecnego roku, prawdopodobnie w styczniu lub lutym – zapowiedział prezes.

Jakie wyniki ma grupa?

W III kwartale giełdowa spółka rozwijała swoją platformę oraz poszerzała oferty dla e-przedsiębiorców. Jej portfel usług płatniczych powiększył się o InPost Pay, Alior Raty oraz ING Księgowość. Trwają prace nad dalszym rozszerzeniem oferty w zakresie logistyki i płatności.

Przychody spółki w III kwartale 2024 r. wyniosły 47,4 mln zł, co oznacza wzrost o 27 proc. Były zgodne z oczekiwaniami analityków. Zysk operacyjny wzrósł rok do roku o ponad 36 proc., do 10,2 mln zł, ale był o kilka procent niższy od konsensusu. Analogicznie z zyskiem netto. Natomiast rok do roku (zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) wzrósł o 44 proc., do 7,8 mln zł.

Shoper podkreśla, że również jego klienci odnotowali znaczące wzrosty. GMV (wartość sprzedanych produktów) w segmencie „sklepy” w III kwartale wyniosło 2,6 mld zł, rosnąc rok do roku o 30 proc., a GMV „omnichannel” (sprzedaż wielokanałowa) urosło o 61 proc., do 3,6 mld zł.

Narastająco w trakcie dziewięciu miesięcy 2024 r. przychody Shopera wyniosły 137,7 mln zł (+26 proc.)., skorygowana EBITDA 46,2 mln zł (+30 proc.), a skorygowany zysk netto 27,2 mln zł (+31 proc.).