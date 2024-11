Uchwały CD Projektu. Co widać między wierszami?

Notowania CD Projektu rozpoczęły tydzień od lekkiego spadku. Po południu akcje taniały o niespełna 0,5 proc., do 160 zł.

Wycena całej spółki sięga 16 mld zł i jest o prawie połowę wyższa niż na początku roku. Na spadek notowań CD Projektu gra obecnie pięć funduszy mających łącznie 4,1 proc. pozycji netto.

Będą dwie premiery?

Na 28 listopada zwołano walne zgromadzenie, które ma decydować m.in. o zmianach we władzach studia oraz o celu wynikowym w programie motywacyjnym. Zakłada on wypracowanie w sumie 4 mld zł zysku w latach 2025–2028.

Z jednej strony taki zysk może robić wrażenie, a wyznaczony cel jest przez zarząd określony jako ambitny. Ale z drugiej nie brak opinii, że niespodzianki in plus wcale nie ma. – Moja prognoza na ten okres wskazuje 4,8 mld zł. Co więcej, w tamtym roku określono cele na wcześniejsze okienko czasowe (2024–2027) na 3 mld zł – podkreśla Grzegorz Balcerski, ekspert z Trigon DM.