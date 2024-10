Rynek e-książki, czyli co po Legimi

– To przede wszystkim ta forma korzystania przyciągnęła rzeszę użytkowników – mówi analityk. – Wydawcy coraz częściej inwestują w polskojęzyczne audiobooki i e-booki zarówno w postaci literatury klasycznej, jak i najnowszych bestsellerów. Popularność zyskali w ostatnich latach polscy autorzy. W audiobookach coraz częściej można usłyszeć znanych polskich lektorów oraz aktorów, co podnosi ich jakość i atrakcyjność. Do tego doszła współpraca z bibliotekami publicznymi. W efekcie modele abonamentowe, w których użytkownicy mają dostęp do szerokiego katalogu e-booków i audiobooków, stały się coraz bardziej powszechne – tłumaczy Olszynka.

Pytany o przyszłość rynku książki elektronicznej nie ma wątpliwości, że czekają go zmiany. – Perspektywy dla tego rynku to obecnie duży znak zapytania – mówi Olszynka. – Natomiast nie ulega wątpliwości, że zmianie ulegnie cały model biznesowy i podział zysków w branży. Wydawcy, którzy czują się niekorzystnie traktowani w modelu subskrypcyjnym, naciskają na zmianę warunków współpracy z platformami. Ewentualny powrót do większego znaczenia modelu zakupu pojedynczych tytułów wpłynie na przychody na tym rynku. Rozdrobnienie będzie mało atrakcyjne dla abonentów, których przyciąga szeroki i zagregowany kontent. Wizerunkowo jest to już teraz duża strata dla platform w kontekście percepcji użytkowników. To może zniechęcać do subskrypcji (poza tymi na krótki okres) w obawie, że nagle ulubione tytuły znikną z oferty – analizuje Olszynka.