Inaczej niż dzień wcześniej w ZE PAK tym razem pojawiły się formalne sprzeciwy do uchwał. Wynika to z faktu, że synowie miliardera nie mieli akcji energetycznej firmy i nie mieli formalnej możliwości oprotestowania uchwał, a nikt inny tego nie zrobił. Teraz, ponieważ Tobias Solorz dysponuje niewielką pulą akcji Cyfrowego Polsatu było inaczej. Pełnomocnik Tobiasa Solorza, mec. Paweł Rymarz, zgłaszał protesty za każdym razem je z uzasadnieniem, w którym kwestionował umocowanie osób i prawidłowość procedur prowadzących do zwołania i odbycia się zgromadzenia. Argumentował m.in., że uchwała o odwołaniu jego klienta zmierzała jedynie do jego pokrzywdzenia.

NWZ zgodziło się także, aby Cyfrowy Polsat odkupił od miasta Warszawa nieruchomość, którą dzierżawi od 2002 r. przy ulicy Zabranieckiej. Wydać ma na ten cel nieco ponad 4,1 mln zł (poza zainwestowanymi 5,7 mln zł).

Nie było to jedyne zgromadzenie akcjonariuszy tego dnia. Przed południem Tobias Solorz i Piotr Żak oraz mec. Grzesiak zostali odwołani m.in. z rad nadzorczych firm telekomunikacyjnych grupy Cyfrowy Polsat: Netii i Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Jak słyszymy ostatecznie dojść ma także do zmian we władzach Telewizji Polsat, którą kieruje Piotr Żak, choć nie w najbliższym czasie.