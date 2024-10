Toruńskie studio Dark Point Games jest dziesiątym tegorocznym debiutantem na NewConnect. Dobrze rozpoczęło przygodę z giełdą: na otwarciu akcje podrożały o 12 proc. do 28 zł. Po południu przewaga popytu jest jeszcze większa. Akcje drożeją o prawie 28 proc. Do obrotu na NewConnect weszło 373 tys. walorów (free float wynosi 13,1 proc.).

- Debiut jest zwieńczeniem pewnego etapu, ale przed nami równie trudne zadanie: dostarczenie wszystkich zapowiedzianych projektów na najwyższym poziomie jakości. Wierzymy, że nasza strategia pozwoli budować długoterminową wartość dla inwestorów oraz zdobyć silną pozycję w Polsce i na rynkach międzynarodowych - komentuje Paweł Waszak, prezes Dark Point Games.

Jakie plany ma Dark Point Games?

Debiutant specjalizuje się w tworzeniu gier typu AA/AA+. Ma już na koncie pierwszy tytuł – „Achilles: Legends Untold”, który został wydany w listopadzie 2023 roku i jest dostępny na platformach nowej generacji oraz PS4/X1. Studio planuje publikować nowe projekty w cyklach 2-3 letnich, stawiając na niezależność przy wydawaniu gier. Już pod koniec obecnego roku planowana jest wersja wczesnego dostępu gry „Achilles: Survivor” na PC, a premiera pełnej wersji na PC i konsole ma wyjść w II kwartale 2025 r. Z kolei projekt „Brightness” (gra survivalowa) ma trafić do graczy w formule wczesnego dostępu pod koniec 2025 r.

Obecnie Dark Point Games nie przewiduje dodatkowych emisji akcji.

Czy warto inwestować w producentów gier?

W Polsce działa ponad czterysta firm zajmujących się produkcją i wydawaniem gier. Wszystkie największe – z wyjątkiem Techlandu – są notowane na giełdzie. Najbardziej znane to CD Projekt, 11 bit studios, Huuuge, Ten Square Games, Creepy Jar, Bloober Team czy Vivid Games. Nie sposób sprowadzić wszystkich producentów gier do „jednego mianownika”, natomiast całą branżę cechuje podwyższona zmienność notowań. Są one mocno zależne od trafiających na rynek premier. Dobrze pokazują to ostatnie tygodnie i drastyczna przecena notowań 11 bit studios po gorszym od oczekiwań debiucie „Frostpunka 2”.