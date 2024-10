Notowania Bloober Teamu podczas poniedziałkowej sesji idą mocno w górę. Po południu akcje kosztują 26,1 zł, co oznacza prawie 15-proc. zwyżkę. Towarzyszy jej wysoki obrót. Tylko w trakcie pierwszej połowy sesji jego wartość sięgnęła 5 mln zł.

Jakie opinie zbiera gra studia Bloober Team?

Wzrosty notowań to reakcja na oceny dla nowej gry studia, czyli horroru „Silent Hill 2 Remake”. Według portalu Metacritic produkcja krakowskiego studia zebrała dotychczas 58 opinii, dostając średnio 87 pkt na 100 możliwych.

Oficjalna premiera gry zaplanowana jest na jutro, czyli na 8 października. Obecnie oceny grających w tzw. wczesnym dostępnie wyglądają świetnie. W poniedziałek po południu średni odsetek pozytywnych ocen z prawie 3,6 tys. recenzji wynosi aż 96 proc. Analitycy DM BDM podkreślają, że peak wyniósł 17,7 tys., a gra dotarła do trzeciego miejsca w rankingu Steam Global Top Sellers. Z kolei na Amazonie w zestawieniu najlepiej sprzedających się gier na PS5 zajmuje trzecią pozycję. Uwagę zwraca też duży peak na Twitchu. Zdaniem analityków to wszystko powinno zwiastować udaną premierę. Czas pokaże czy rzeczywiście tak będzie i czy nastroje w sektorze poprawią się po drastycznej przecenie notowań 11 bit studios po wrześniowej premierze „Frostpunka 2”.



Czytaj więcej Technologie 11 bit studios, czyli sygnał dla branży gier Premiera drugiej części „Frostpunka” symbolicznie pokazuje, jak wymagający jest obecnie rynek i jak trudno jest się przebić z nową, nawet dobrą jakościowo grą. Wycena polskiego studia w ciągu tygodnia stopniała o połowę.

O czym jest „Silent Hill 2 Remake?

„Silent Hill 2” to psychologiczny horror z 2001 r., którego twórcą jest Konami. Teraz, polskie studio we współpracy z tym podmiotem przygotowało remake. Bloober podkreśla, że to właśnie „Silent Hill 2 ”, pomimo wielu kolejnych odsłon serii, uznawana jest za jeden z najbardziej kultowych horrorów w historii. Jej głównym bohaterem jest James Sunderland, który nieoczekiwanie otrzymuje list od zmarłej żony, proszącej go o spotkanie w tytułowym miasteczku. Chcąc poznać prawdę udaje się do Sillent Hill. W zachowaniu oryginalnego klimatu w produkcję zaangażowani są Akira Yamaoka, muzyk i kompozytor, który stworzył ścieżkę dźwiękową do klasycznych odsłon serii, a także Masahiro Ito, autor konceptów, który brał udział w tworzeniu oryginalnej serii „Silent Hill”.