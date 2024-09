Czytaj więcej Technologie Wiemy jakie recenzje ma nowa gra od 11 bit studios. Będzie hit? Noty recenzentów dla drugiej części „Frostpunka” są bardzo dobre. Dlaczego zatem inwestorzy wyprzedają dziś akcje studia? Nerwowość to składowa kilku czynników i jest naturalna przed zbliżającą się ważną premierą - komentuje Krzysztof Tkocz, ekspert DM BDM.

Jak analitycy oceniają premierę gry „Frostpunk 2”

Gra zadebiutowała 20 września w wersji na urządzenia PC. Peak w weekend sięgnął 35,5 tys. graczy i choć był o jedną piątą wyższy niż w przypadku pierwszej części, to oczekiwano jeszcze wyższego. Aktualnie średnia z ocen na Steamie to 71 proc. pozytywnych, czyli 12 pkt proc. mniej niż dostała w dniu premiery pierwsza część. Natomiast opinie recenzentów są mocno pozytywne, zbliżone do tych jakie zebrała pierwsza część gry.

- Premiera Frostpunka 2 okazała się oczywiście rozczarowująca względem oczekiwań rynkowych. Peak wyniósł 35,5 tys. gdzie konsensus rynkowy to było 50 tys. Podejrzewam, że gdyby nie spadające oceny to w niedzielę udałoby się zbliżyć do tej wartości. Nie pomogło również duże zainteresowanie mocno przecenionego FP1, który w sobotę zgromadził 23 tys. osób w szczycie na Steamie, odbierając trochę uwagi ze strony nowych graczy, którzy zastanawiali się czy na początek nie lepiej zapoznać się z pierwszą odsłoną gry – komentuje Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities. Dodaje, że relatywnie na tle premier z ubiegłego tygodnia takich jak God of War Ragnarok czy Final Fantasy XVI peak nie wyglądał źle, również przez cały weekend gra utrzymywała się w TOP5 rankingu sprzedaży na Steam.

- Jednakże zastane liczby implikują redukcję prognoz finansowych i nie ma się co dziwić spadkom, natomiast ich skala naszym zdaniem jest nadmierna i trudna do uzasadniania modelami wyceny, nawet przy sporo niższych założeniach – podsumowuje analityk. Z kolei Michał Wojciechowski z Ipopemy Securities podkreśla, że dużym zaskoczeniem były przeciętne oceny.

- Obecnie balansujemy przy poziomach 70 proc. pozytywów, co może mieć istotny wpływ na krzywą sprzedaży. Z raportu sprzedażowego wynika naszym zdaniem wartość płatności za game pass rzędu USD 5-8 mln, co jest poniżej naszych oczekiwań. Obecnie szacujemy sprzedaż Frostpunka 2 na 1,2 mln kopii w 12M czyli poniżej Frostpunk 1 (odpowiednio 1,4 mln). Po słabszej od oczekiwań premierze rynek jest też pewnie negatywnie nastawiony do potencjału sprzedaży The Alters którego debiut powinien być w najbliższych tygodniach (chyba że spółka zdecyduje o przesunięciu) – komentuje analityk Ipopemy.

