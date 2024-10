Play będzie mieć nowego szefa. Kim jest następca Jean Marca Hariona?

Grupa P4, dostawca usług telekomunikacyjnych pod marką Play, będzie mieć nowego prezesa. Dziś walne zgromadzenie wspólników P4, podjęło uchwałę o powołaniu do zarządu na stanowisko prezesa Kennetha Campbella.

Harion zostaje w grupie Iliad

Ma on objąć stery telekomu od 10 listopada. Pełniący zaś tę funkcję obecnie Jean Marc Harion „pozostanie jednym z kluczowych zarządzających w Grupie Iliad” – poinformowało P4 w giełdowym komunikacie.

Spekuluje się, że Harion pokieruje jednym z telekomów z portfela Iliadu w Skandynawii.

Jean Marc Harion szefuje P4 od lipca 2018 roku. Za jego prezesury czysto komórkowa sieć weszła na rynek usług przewodowego dostępu do internetu i stała się ważnym operatorem konwergentnym. Pozyskała inwestora strategicznego w postaci francuskiego Iliadu, sprzedała maszty hiszpańskiemu Cellneksowi, przejęła sieć kablową UPC Polska i założyła wspólnie z funduszem Infravia Capital joint venture Polski Światłowód Otwarty. Dzięki tym transakcjom po półroczu 2024 r. była najbardziej rentownym telekomem w Polsce, obsługującym ponad 16,6 mln użytkowników telefonii mobilnej i ponad 2 mln abonentów usług dla domu: stacjonarnego internetu, telewizji i telefonii stacjonarnej.

Ken Campbell zaczynał w A.T. Kearney

Przed przyjściem do P4 Jean Marc Harion miał już 25-letnie doświadczenie, a kierował Orange Egypt. To łączy go z nowym szefem Playa, który także pracował dla spółki Orange w Egipcie, tyle że dużo wcześniej (w latach 1999-2003). W randze dyrektora odpowiada za strategię i marketing rozwijającego się telekomu.