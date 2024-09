Fabrity walczy o nową umowę z Fronteksem. Nadal korzysta na spowolnieniu w IT

Fuzja Fabrity z Fabrity. Co to oznacza dla akcjonariuszy

Obecnie trwa procedura łączenia spółek Fabrity Sp. z o.o i Fabrity Holding. Mniejszościowi udziałowcy Fabrity Sp. z o.o. obejmą nowe akcje emitowane przez giełdową firmę i będą mieli 18,5 proc. walorów po podwyższeniu kapitału.

To cztery osoby, w tym wchodzący w skład zarządu Burczyński oraz Rafał Graboś, a także dwie inne osoby pracujące na rzecz Fabrity. Nowe akcje nie będą raczej objęte lock-upem, ale Tomasz Burczyński i Rafał Graboś sygnalizowali w środę, że sprzedawać nie zamierzają.

Elementem strategii informatycznej grupy są przejęcia. Od jej ogłoszenia firma obserwuje wzmożone zainteresowanie rozmowami na ten temat ze strony potencjalnych sprzedających.

Tomasz Burczyński pytany o komentarz, dlaczego tak się dzieje, wskazał na ciągle nie najlepsze otoczenie dla firm IT. – Firmy nabrały pokory. Są chętne do rozmowy o inwestycji głównie po to, by mieć większego partnera, który uchroniłby przed traumatycznym okresem, który wystąpił w 2022–2023 r. – ocenił.

Sytuacja na rynku IT nadal trudna. Czas przejęć

– Ogólny sentyment rynkowy, jeśli chodzi o body leasing, outsourcing, jest coraz trudniejszy. Rośnie konkurencyjność tego segmentu. To sytuacja, z którą mierzymy się – powiedział szef Fabrity. Są też plusy tej sytuacji z punktu widzenia spółki. – Utrzymuje się niska presja płacowa, a dostępność specjalistów i inżynierów jest wysoka – wskazał Burczyński.

– Nie najlepszy ciągle czas dla firm IT, to dobry czas dla spółek takich jak Fabrity zainteresowanych inwestycjami – dodał.