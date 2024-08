TSG pozytywnie zaskoczył

Dużo lepsze od oczekiwań rynku wyniki kwartalne zachęciły inwestorów do wzmożonych zakupów akcji Ten Square Games. Podczas wtorkowej sesji kurs TSG zwyżkował nawet o ponad 9 proc. przy dużo wyższym niż zazwyczaj poziomie obrotów.

W II kwartale 2024 r. płatności grupy osiągnęły poziom 96,2 mln zł, co stanowiło spadek o 3,4 proc. w porównaniu z I kwartałem. Ten wynik był przede wszystkim rezultatem spadku w płatnościach z dwóch głównych tytułów: „Fishing Clash” i „Hunting Clash”, częściowo zrekompensowany wzrostem przychodów w „Wings of Heroes”. – Kwartał zamknęliśmy poziomem płatności zbliżonym do poprzedniego kwartału, z czego jesteśmy zadowoleni, bo ten poziom pokazuje, że chyba możemy myśleć o zwyżkach w kolejnych okresach – oceniała Magdalena Jurewicz, dyrektor finansowa TSG.